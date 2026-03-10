Депутат Жогорку Кенеша Куванычбек Конгантиев сдает мандат

В Центральную комиссию по выборам и проведению референдумов поступило заявление от депутата Жогорку Кенеша Куванычбека Конгантиева о досрочном сложении полномочий. Народный избранник подтвердил информацию 24.kg.

Как сообщается, 10 марта ЦИК рассмотрит его заявление на своем заседании.

Куванычбек Конгантиев избран депутатом парламента по избирательному округу № 21 (Ленинский район Бишкека), набрав 13 тысяч 379 голосов. В Жогорку Кенеше он являлся членом депутатской группы «Эл үмүтү Ата-Журт» и занимал должность председателя комитета по промышленной политике, транспорту, топливно-энергетическому комплексу, архитектуре и строительству.

Ранее свои депутатские мандаты также сложили:

Эльдар Сулайманов;

Нурланбек Тургунбек уулу;

Кундузбек Сулайманов.

Кроме того, депутат Жанар Акаев ранее сложил мандат в связи с назначением мэром города Оша.