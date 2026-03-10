Директором молодежного театра «Учур» назначен Мыктыбек Илебаев

Мыктыбек Илeбаев назначен директором Государственного молодежного театра «Учур». Соответствующий приказ подписан в Министерстве культуры, информации и молодежной политики Кыргызстана.
Отмечается, что он приступил к исполнению обязанностей с 10 марта 2026 года. Назначение оформлено на основании трудового договора с испытательным сроком три месяца.
Мыктыбеку Илeбаеву 48 лет. Имеет высшее юридическое образование. Окончил Технологический университет «Дастан» по специальности «документоведение, обеспечение и управление».
Ранее Мыктыбек Илебаев работал заместителем директора Государственного молодежного театра «Учур», а также занимал должность заместителя генерального директора Кыргызского государственного цирка имени Абубакира Изибаева.
Государственный молодежный театр «Учур» создан в 2001 году выпускниками Высшего театрального училища имени Б.Бейшеналиевой. Коллектив работает в Бишкеке и ориентирован на молодежную аудиторию. В начале этого года коллектив получил собственное здание (бывшее здание частного театра «Тунгуч») — ранее он ставил спектакли на площадках других театров столицы.