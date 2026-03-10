Итальянские инвесторы заинтересованы в реализации ряда проектов в Кыргызстане

Национальное агентство по инвестициям при президенте КР продолжает последовательную работу по реализации договоренностей, достигнутых в рамках официального визита Садыра Жапарова в Итальянскую Республику. Развитие двустороннего инвестиционного сотрудничества рассматривается как одно из приоритетных направлений внешнеэкономической политики страны.

Важным шагом в укреплении правовой базы инвестиционного сотрудничества завершается ратификация соглашения между Кыргызстаном и Италией о поощрении и взаимной защите инвестиций в Жогорку Кенеше. Документ направлен на создание благоприятных и предсказуемых условий для инвесторов, а также на укрепление инвестиционного партнерства между двумя странами.

Сообщается, что Кыргызстан посетила делегация итальянской компании TRITOR. В Национальном агентстве состоялась расширенная встреча с участием руководителей органов местного самоуправления городов Токмока, Каракола, Оша, Кара-Балты и Бишкека, а также представителей профильных государственных структур.

По итогам переговоров был подписан меморандум о взаимопонимании, закрепляющий намерения сторон по реализации проекта строительства предприятия по переработке твердых бытовых отходов с применением современных итальянских технологий.

В рамках визита итальянской стороне были представлены полигоны твердых бытовых отходов в городах Токмоке и Кара-Балты в качестве потенциальных площадок для реализации проекта. Предварительный объем инвестиций оценивается в 10–12 миллионов евро. Итальянская сторона выразила заинтересованность в долгосрочной аренде земельного участка сроком до 30 лет на взаимовыгодных условиях.

Дополнительно была обсуждена возможность поставки оборудования для переработки медицинских отходов для одного из медицинских учреждений Чуйской области. Ориентировочная стоимость оборудования составляет около $700 тысяч. Компания подтвердила готовность рассмотреть специальные условия поставки с учетом социально значимого характера проекта. В настоящее время стороны продолжают консультации по подготовке инвестиционного соглашения.

Национальное агентство также провело встречу с компанией Valli Estensi, специализирующейся на производстве томатной продукции. Итальянской стороне был представлен инвестиционный потенциал Кыргызской Республики, включая возможности агропромышленного сектора. Компания выразила заинтересованность в дальнейшем изучении перспектив сотрудничества.

Состоялась рабочая встреча с представителями компании Unimpresa, в ходе которой были обсуждены возможные направления взаимодействия и форматы делового партнерства.

Также прошли переговоры с участием заместителя посла Италии в Республике Казахстан, директора офиса Агентства по продвижению и интернационализации итальянских компаний за рубежом, а также представителей консульского отдела посольства Италии. Итальянская сторона отметила, что Кыргызская Республика входит в число 15 приоритетных стран для Италии, и выразила заинтересованность в дальнейшем углублении экономического сотрудничества.

Отдельное внимание было уделено инициативе проведения бизнес-форума в формате «Центральная Азия + Италия». Кыргызская сторона подтвердила готовность оказать всестороннее содействие в подготовке и проведении данного мероприятия.

В целях дальнейшего расширения взаимодействия Национальным агентством инициированы обращения о содействии в установлении контактов с профильными итальянскими институтами развития, включая Агентство по торговле и инвестициям Италии и ассоциацию FederUnacoma, а также о проведении тематических онлайн-переговоров с представителями заинтересованных компаний.



