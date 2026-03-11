Генассамблея ООН учредила Международный день кофе

Генеральная Ассамблея ООН провозгласила 1 октября Международным днем кофе. Резолюция одобрена в Нью-Йорке.

По данным Службы новостей ООН, соавторами документа выступили десятки стран, включая Беларусь, Кыргызстан, Туркменистан и Узбекистан.

В документе подчеркивается вклад производства и переработки кофе в достижение ряда Целей устойчивого развития: борьбу с голодом, сокращение крайней нищеты, расширение прав и возможностей женщин, а также содействие достойному труду и экономическому росту.

«Кофе — это больше чем напиток. Это часть глобальной торговли — от зерна до чашки, — которая обеспечивает средствами к существованию миллионы фермерских хозяйств и связывает сельские сообщества с рынками по всему миру», — заявил гендиректор Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) Цюй Дунъюй.

Кофе является одним из самых популярных напитков на планете: за последнее десятилетие мировое потребление на душу населения увеличивалось в среднем на 1,2 процента в год. Отрасль обеспечивает доходы примерно 25 миллионам фермеров и создает рабочие места на всех этапах цепочки добавленной стоимости.

В целом глобальная кофейная индустрия приносит более $200 миллиардов ежегодного дохода.

Кофе остается одним из наиболее активно торгуемых товаров в мире. В 2024 году мировое производство превысило 11 миллионов тонн, из которых около 8 миллионов тонн кофейных зерен реализовали на международных рынках. Стоимость мирового производства кофе в том году оценивалась почти в $25 миллиардов, тогда как мировой экспорт кофейных зерен достиг примерно $34 миллиардов.

В 2024 году крупнейшими экспортерами кофе были Бразилия и Вьетнам, а крупнейшими импортерами — Европейский союз и Соединенные Штаты Америки.