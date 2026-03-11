16:18
USD 87.45
EUR 101.83
RUB 1.12
Общество

Более 100 контролеров парковок в Бишкеке останутся без работы после цифровизации

В Бишкеке на муниципальных парковках с понедельника по пятницу работает от 110 до 120 контролеров. После автоматизации процесса оплаты они останутся без работы. Об этом в эфире «Биринчи радио» сообщил специалист отдела по организации парковок и стоянок мэрии Кубанычбек Иманалиев.

По его словам, в основном парковщики задействованы в «золотом квадрате», на рынках и центральных улицах.

«У них есть договор с муниципалитетом. У сотрудников красные жилеты, бейджики. Они принимают оплату на свой QR-код или наличными. Многие граждане возмущаются, почему контролеры парковки принимают оплату на свой личный QR-код, а не мэрии. Потому что в договоре прописан ежедневный план в зависимости от количества машинных мест. Днем человек собирает деньги, а вечером переводит на расчетный счет муниципалитета. Это вполне законно», — сказал Кубанычбек Иманалиев.

Читайте по теме
Парковки в Бишкеке могут стать платными. Прайс по зонам

Он отметил, что план выполняют всегда. Бывает плохая погода и так далее, тогда парковщики платят из своего кармана, чтобы выполнить требования договора.

Специалист добавил, что на парковках часто возникают споры из-за человеческого фактора.

«Кому-то жалко отдать 25 сомов либо парковщик вместо 25 сомов берет 30-50 сомов. Или человек паркуется на целый день, а оператору это невыгодно — сменяемости нет. Из-за этого бывают разногласия, но мы решаем эти вопросы», — сказал он.

По действующему положению муниципальная парковка с 8.00 до 20.00 стоит 25 сомов, независимо от того, сколько времени стоит машина. С 20.00 до 8.00 — бесплатно.

Всего в Бишкеке работают 47 муниципальных парковок.

В мэрии намерены ввести на них почасовую оплату в зависимости от зоны. Всего их по планам будет три.
Ссылка: https://24.kg./obschestvo/365476/
просмотров: 602
Версия для печати
Материалы по теме
Жизнь после пенсии: как в Бишкеке создают пространство для активного долголетия
Вице-мэр призвал депутатов отказаться от машин и ездить на автобусах
Мэрия Бишкека передумала строить девятиэтажку, вместо нее будет паркинг
Почасовая парковка в Бишкеке заставит перейти на общественный транспорт — мэрия
Парковочных мест не хватает. Как в Бишкеке намерены решать проблему
Парковки в Бишкеке могут стать платными. Прайс по зонам
Гонки в Бишкеке. Водители оштрафованы за автохулиганство
В Бишкеке задержан подозреваемый в совершении ряда мошенничеств
В Бишкеке обновят порядок выкупа земли, предоставленной под стройку многоэтажек
В Бишкеке в 2026 году установят 278 новых железобетонных опор
Популярные новости
Орозо-2026. Календарь начала воздержания и&nbsp;разговения Орозо-2026. Календарь начала воздержания и разговения
Рубль заметно подешевел, тенге обновил максимум. Курс валют на&nbsp;9&nbsp;марта Рубль заметно подешевел, тенге обновил максимум. Курс валют на 9 марта
Штормовое предупреждение: в&nbsp;Кыргызстане ожидается резкое похолодание Штормовое предупреждение: в Кыргызстане ожидается резкое похолодание
Кислотные облака из&nbsp;Ирана. Дойдут&nbsp;ли они до&nbsp;Центральной Азии? Кислотные облака из Ирана. Дойдут ли они до Центральной Азии?
Бизнес
Мультивалютная карта от&nbsp;&laquo;Оптима Банка&raquo; снова в&nbsp;деле Мультивалютная карта от «Оптима Банка» снова в деле
Выгода и&nbsp;безлимит для каждого: MEGA представляет новый тариф &laquo;Семейный Плюс&raquo; Выгода и безлимит для каждого: MEGA представляет новый тариф «Семейный Плюс»
Фермеры Кыргызстана! Готовы доказать, кто лучший? Фермеры Кыргызстана! Готовы доказать, кто лучший?
Акция от&nbsp;Royal Central Park: дополнительная скидка 5&nbsp;процентов Акция от Royal Central Park: дополнительная скидка 5 процентов
11 марта, среда
16:06
В Бишкеке сообщили о задержании журналистки Алтынай Арстанбековой В Бишкеке сообщили о задержании журналистки Алтынай Арс...
15:56
Депутат предлагает снизить скорость электросамокатов до 15-20 километров в час
15:29
Видеокамеры на трассе Бишкек — Ош заработают в апреле
15:23
В Кыргызстане зафиксировано землетрясение силой 3,5 балла
15:23
Мост, дороги и тоннель: как продвигается строительство Камбаратинской ГЭС-1