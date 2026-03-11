16:18
USD 87.45
EUR 101.83
RUB 1.12
Общество

Вице-мэр призвал депутатов отказаться от машин и ездить на автобусах

Вице-мэр Бишкека Азамат Кадыров предложил депутатам городского кенеша пользоваться общественным транспортом, как это уже сделали сотрудники мэрии. Об этом он заявил 11 марта на заседании постоянной комиссии Бишкекского горкенеша по муниципальной собственности, земельным вопросам, градостроительству и архитектуре.

Комиссия рассматривала вопрос взимания платы за парковку с северной стороны здания мэрии.

Депутат Казыбек Эргешов заявил, что в решениях мэрии имеются нарушения. По его словам, распоряжение мэра от 22 августа 2024 года № 194, которым ограничивается въезд на парковку перед фасадом здания мэрии по вторникам и четвергам, могло быть принято с превышением полномочий.

«Распоряжения мэра регулируют оперативные и кадровые вопросы и не могут ограничивать использование муниципальных земель», — отметил он.

Кроме того, депутат указал, что взимание платы за парковку у здания мэрии противоречит постановлению Бишкекского горкенеша № 151 от 19 февраля 2020 года, которым запрещается организация платных парковок на территориях, прилегающих к государственным и муниципальным учреждениям.

В ответ вице-мэр предложил депутатам пересесть на общественный транспорт, подчеркнув, что такой подход позволит снизить нагрузку на парковочные места в центре города.
