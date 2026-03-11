16:19
Избегать мест стихийной торговли, чтобы исключить отравления, советуют медики

После очередного случая массового пищевого отравления в Бишкеке в департаменте профилактики заболеваний и государственного санитарно-эпидемиологического надзора напомнили основные правила профилактики.

Личная гигиена. Тщательно мыть руки с мылом перед приготовлением и употреблением пищи, а также после посещения туалета, улицы или контакта с животными.

Чистота продуктов. Мыть все овощи, фрукты и ягоды перед едой. Даже те, которые нужно чистить (например, апельсины или бананы), рекомендуется мыть, чтобы бактерии с кожуры не попали на мякоть.

Термическая обработка. Тщательно проваривать и прожаривать мясо, рыбу и яйца. Высокая температура уничтожает большинство болезнетворных микроорганизмов.

Раздельное хранение и готовка. Использовать разные разделочные доски и ножи для сырых продуктов (мясо, птица, рыба) и готовой еды или овощей. Не допускать их соприкосновения в холодильнике.

Контроль качества. Проверять срок годности продуктов перед покупкой и употреблением.

Не использовать консервы с вздутыми или помятыми крышками/банками (риск ботулизма).

Избегать продуктов сомнительного происхождения, купленных в местах несанкционированной торговли.

Правильное хранение. Не оставлять приготовленную пищу при комнатной температуре более чем на два часа. Скоропортящиеся продукты должны всегда находиться в холодильнике.

Ранее сообщалось, что в Бишкеке в результате пищевого отравления за медицинской помощью обратились 13 человек, из них 11 госпитализировали, 2 получают амбулаторное лечение.
