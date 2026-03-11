16:19
Видеокамеры на трассе Бишкек — Ош заработают в апреле

В апреле в рамках проекта «Безопасная страна» на автодороге Бишкек — Ош начнут полноценно работать камеры видеонаблюдения. Об этом на заседании Жогорку Кенеша сообщил заместитель министра внутренних дел Октябрь Урманбетов.

По его словам, сейчас МВД совместно с государственным учреждением «Кызмат» находятся на финальной стадии решения вопросов по программному обеспечению.

На сегодня на трассе работают только стационарные камеры.

Кроме того, планируется установка аппаратно-программных комплексов (АПК) через каждые десять километров. Вопрос финансирования решен, ожидают благоприятной погоды для начала монтажа.

Справка 24.kg

Аппаратно-программный комплекс (АПК) — это интеллектуальная система «2 в 1», состоящая из технического оборудования (камер, радаров, датчиков) и программного обеспечения с искусственным интеллектом.

Аналогичные комплексы установлены на трассах в Каракол и на перевал Торугарт.

Автодорога Бишкек — Ош является самой загруженной и аварийно-опасной магистралью международного значения. Аварии здесь отличаются наибольшей тяжестью последствий.
