Температурные рекорды. Самым теплым 15 марта в Бишкеке было в 2008 году

Самым теплым 15 марта в Бишкеке было в 2008 году. Такие данные приводит ресурс «Погода и климат».

В тот день в столице зафиксировали +25 градусов.

Самым холодным — в 1952-м, когда температура составила −10,6 градуса.

Ресурс «Погода и климат» предоставляет сведения о погоде в разных уголках мира. Температурные рекорды для каждого дня определены как самое низкое и самое высокое значения по ряду данных суточного разрешения. Для мониторинга погоды в Бишкеке суточные сведения взяты с 1936 по 2024 год, а погодных аномалий — с 1898-го.

Норма среднемесячной температуры марта для столицы составляет +6,2 градуса.

За все время наблюдений самым теплым был март 2016 года со среднемесячной температурой +10,9 градуса.

Самым холодным — март 1898-го со средней температурой −1,1 градуса.

Согласно прогнозу синоптиков, 15 марта в столице малооблачно. Днем термометры покажут +8, а ночью будет около 0 градусов.
Материалы по теме
Температурные рекорды. Самым теплым 14 марта в Бишкеке было в 1964 году
Температурные рекорды. Самым теплым 8 марта в Бишкеке было в 2016 году
Температурные рекорды. Самым теплым 7 марта в Бишкеке было в 2004 году
Февраль 2026 года в Бишкеке оказался самым теплым за всю историю метеонаблюдений
Температурные рекорды. Самым теплым 1 марта в Бишкеке было в 2016 году
Температурные рекорды. Самым холодным 28 февраля в Бишкеке было в 1961 году
Температурные рекорды. Самым холодным 22 февраля в Бишкеке было в 1974 году
Температурные рекорды. Самым холодным 21 февраля в Бишкеке было в 1984 году
Температурные рекорды. Самым холодным 15 февраля в Бишкеке было в 1969 году
Температурные рекорды. Самым холодным 14 февраля в Бишкеке было в 1969 году
Популярные новости
Орозо-2026. Календарь начала воздержания и&nbsp;разговения Орозо-2026. Календарь начала воздержания и разговения
С&nbsp;1&nbsp;апреля зарплату повысят всем учителям, а&nbsp;не&nbsp;выборочно&nbsp;&mdash; Минпросвещения С 1 апреля зарплату повысят всем учителям, а не выборочно — Минпросвещения
Отбывающая срок в&nbsp;колонии Ирина Карамушкина просит Садыра Жапарова помиловать&nbsp;ее Отбывающая срок в колонии Ирина Карамушкина просит Садыра Жапарова помиловать ее
За&nbsp;долги по&nbsp;штрафам за&nbsp;нарушение ПДД могут закрыть доступ к&nbsp;правам и&nbsp;сделкам За долги по штрафам за нарушение ПДД могут закрыть доступ к правам и сделкам
Бизнес
Почему инвесторам из&nbsp;КР стоит обратить внимание на&nbsp;внутренний рынок недвижимости Почему инвесторам из КР стоит обратить внимание на внутренний рынок недвижимости
&laquo;Жеңил&raquo;: автокредит под 4&nbsp;процента для работников гос- и&nbsp;бюджетного сектора «Жеңил»: автокредит под 4 процента для работников гос- и бюджетного сектора
Развитие 5G&nbsp;в&nbsp;Центральной Азии и&nbsp;новые возможности цифрового мира Развитие 5G в Центральной Азии и новые возможности цифрового мира
Мультивалютная карта от&nbsp;&laquo;Оптима Банка&raquo; снова в&nbsp;деле Мультивалютная карта от «Оптима Банка» снова в деле
