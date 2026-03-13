18:19
Общество

Пиксельный павильон Nomad снова в центре. Теперь — возле Русского драмтеатра

В Бишкеке вновь обсуждают судьбу так называемой пиксельной студии телеканала Nomad TV. После скандала вокруг установки у площади Ала-Тоо конструкцию демонтировали, однако теперь ее планируют разместить на новой площадке — рядом с Русским драматическим театром. Рабочие, которые ведут строительные работы подтвердили информацию журналистам 24.kg

Пиксельная студия появилась на южной стороне площади Ала-Тоо в ноябре 2025 года. Ее установил телеканал Nomad TV для проведения прямых эфиров и интервью. Руководство канала заявляло, что конструкция временная и легко демонтируется.

Однако уже в первые дни установка студии вызвала обсуждение среди горожан. В социальных сетях пользователи высказывали разные мнения: некоторые сравнивали конструкцию с торговым павильоном, другие отмечали, что ее размещение на главной площади страны могло бы быть предварительно обсуждено с общественностью.

В январе 2026 года студию демонтировали. В мэрии объяснили это тем, что истек срок аренды участка, который был предоставлен на временной основе.

Тем не менее проект не закрыт. По информации из медийной среды, теперь мобильную студию планируют установить на площадке у Русского драматического театра. 

В самом Nomad отметили, что студия стала площадкой для диалога между государственными деятелями и гражданами страны, где обсуждались актуальные события и инициативы.

По данным телеканала, за период работы передвижной студии было проведено более 60 интервью и прямых включений.

Среди гостей студии были заместители председателя кабинета министров Эдиль Байсалов и Бакыт Торобаев, а также руководители министерств и депутаты Жогорку Кенеша. В эфире студии также выступали экс-секретарь Совета безопасности Марат Иманкулов и экс-председатель Конституционного суда Чолпон Баекова.
