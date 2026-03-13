18:19
Общество

В КР рост интереса к экологическим маршрутам составил 24 процента

Природоохранные территории Кыргызстана демонстрируют рекордные показатели финансовой и операционной деятельности по итогам 2025 года. Об этом сообщает Минприроды.

По его данным, согласно официальным данным, сумма поступивших средств от туристического
сектора достигла 37,7 миллиона сомов, что более чем вдвое превышает результат предыдущего года (+19,3 миллиона сомов).

За год государственные природные заповедники и парки Кыргызстана посетили 271 тысяча 254 человека. Рост интереса к экологическим маршрутам составил почти 24 процента.

Сообщается, что фундаментом сектора остается внутренний туризм (250,5 тысячи граждан КР), при этом сохраняется стабильный интерес со стороны туристов из СНГ и дальнего зарубежья.

Резкий рост доходов на фоне умеренного роста числа посетителей свидетельствует об оптимизации тарифной политики и улучшении администрирования сборов.

Параллельно с развитием экологического туризма усилен контроль за соблюдением природоохранного законодательства. Выявлено за год 139 правонарушений с общей суммой ущерба 1,1 миллиона сомов.

Основная часть инцидентов (70 процентов) связана с посягательством на растительный мир. На
данный момент по 78 делам средства уже взысканы в бюджет, остальные находятся в стадии судебного и административного производства.
Ссылка: https://24.kg./obschestvo/365873/
