Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты

В Бишкеке 15 марта будет небольшая облачность. Максимальная температура воздуха ожидается +10 градусов.

В столице разговление (ифтар) — в 19.14. Полный календарь орозо-2026 можете посмотреть здесь.

Памятные даты

День отца в Кыргызстане

Закон «Об установлении Дня отца и Дня матери в Кыргызской Республике» подписан в 2024 году. Отмечалось, что документ направлен на укрепление института семьи, а также на признание роли и вклада отцов и матерей в развитие общества.

День матери (третье воскресенье мая) отмечается в стране с 2012-го, а День отца — с 2025 года.

Всемирный день защиты прав потребителей

Впервые этот день отмечен 15 марта 1983-го, когда он был закреплен в международном календаре праздничных дат как Всемирный день защиты прав потребителей. И с тех пор проводится ежегодно, причем мероприятия этого дня каждый год посвящены определенной теме, которая определяется Всемирной организацией союзов потребителей.

Всемирная организация союзов потребителей — это независимая некоммерческая организация, которая ведет свою историю с 1961-го и объединяет более 180 общественных и государственных организаций, занимающихся проблемами защиты прав потребителей из 72 стран. Она защищает интересы потребителей всего мира, способствует развитию общественного потребительского движения и системы защиты прав потребителей в целом.

В Кыргызстане Закон «О защите прав потребителей» приняли в 1997 году.

От недобросовестных производителей кыргызстанцев защищают Гражданский кодекс, Закон «О защите прав потребителей», свод правил торговли продуктами питания и непродовольственными товарами и ряд подзаконных документов.

Люди, которые меняли мир

Родился оперный певец Кыдырбек Чодронов

Фото www.operaballet.lg.kg. Кыдырбек Чодронов

Родился 15 марта 1920 года в селе Баш-Карасуу. Народный артист КР, оперный певец (баритон).

С 1941-го — солист Кыргызского театра оперы и балета.

За 50 лет творческой деятельности создал более 50 образов в спектаклях национальной, русской и зарубежной классики. Проявил себя творчески мыслящим, знающим режиссером. Это подтверждают постановки спектаклей «Аршин Мал-Алан», «Бойдоктор», «Осторожно, невеста!», «Сепил».

За выдающийся вклад в развитие профессионального музыкального искусства награжден орденами Трудового Красного Знамени, Дружбы народов, а в 1958 году ему присвоено высокое звание «Народный артист Киргизской ССР».

Снялся в роли Токтогула в фильме «Токтогул» (1961). Автор книги «Путь к искусству» (Фрунзе, 1970).

Родился историк Салморбек Табышалиев

Фото centralasiaciv705357054.wordpress.com. Салморбек Табышалиев

Родился 15 марта 1928 года в селе Кызыл-Туу Сокулукского района. Историк, доктор исторических наук, профессор, лауреат Госпремии Киргизской ССР в области науки.

Внес огромный вклад в развитие исторической науки Кыргызстана.

Был ректором Кыргызского государственного университета, вице-президентом АН КР, директором Института истории АН КиргССР. В сфере его научных интересов была история Кыргызстана ХХ века.

Опубликовал более 100 научных работ. Является одним из авторов «Истории Киргизской ССР» всех четырех изданий.

Под руководством Салморбека Табышалиева защищено более 30 докторских и кандидатских диссертаций.

Умер в 1993-м.

В Бишкеке названа улица его именем.

Родился композитор Насыр Давлесов

Советский композитор, народный артист Киргизской ССР. Родился 15 марта 1929 года в селе Кара-Булак.

С 1956-го — главный дирижер Оркестра кыргызских народных инструментов имени Карамолдо Орозова, в 1983-1985 годах — главный дирижер Кыргызского театра оперы и балета. Автор более 200 песен, романсов, хоров, кантат, музыкальной комедии «Осторожно, невеста!», оперы «Курманбек». Соавтор государственного гимна КР.

Умер в 2011-м.

Кыргызскую игровую молодежную песню «Селкинчек» («Качели») исполняет Академический хор Российской академии музыки имени Гнесиных.

Родился публицист Сагын Наматбаев

Фото open.kg. Сагын Наматбаев

Родился 15 марта 1933 года в селе Чон-Арык Московского района. Писатель, переводчик, заслуженный деятель культуры Кыргызской Республики.

Печатается с 1958-го. Первой книгой писателя явились путевые очерки «Эки дуйне — эки жаштык» («Два мира — две юности»), изданные в 1965 году.

Автор ряда сборников публицистических статей, очерков, исторической хроники, изданных на кыргызском и русском языках.

Главным в творчестве Сагына Наматбаева являлась переводческая работа. Знаменательным в кыргызской литературе явился перевод «Слово о полку Игореве», осуществленный к 800-летию выдающегося памятника Древней Руси.

Избирался депутатом Верховного Совета СССР.

Умер в 2001-м.

Родился народный писатель Кыргызстана Мелис Абакиров

Фото Эмил Чекиров, RFE/RL. Мелис Абакиров

Мелис Абакиров родился 15 марта 1940 года в селе Бурана Чуйского района.

В 1979–1985 годы Мелис Абакиров был главным редактором Государственного комитета печати Кыргызской ССР, в 1985–1988 годы — заведующим отделом издательства «Мектеп». В 1992–1998 годы работал директором издательства «Адабият».

В 2004–2007 годы занимал почетную должность секретаря Национального союза писателей Кыргызстана.

Его первые рассказы опубликованы еще в студенческие годы, в 1978 году вышел его первый сборник «Рапсодия молодости».

Он автор таких произведений, как «Жаштык рапсодиясы», «Жинди сабыр», «Канталамай», «Чоң энемдин жомогу», «Алмалуу бак», «Алчалуу төр», «Көкөй кести», «Барымта», «Эрөөл», «Сакадай бою сары алтын». На русском языке выпущены книги «Сказки моей бабушки», «Рапсодия молодости», «Герои эпоса «Манас», «Верблюд и мышь», «Азарт», «Детство в годы изгнания», на других языках «Энемиң эртекилери», «Катагонда утган болалик».

Перу Мелиса Абакирова принадлежат высокохудожественные переводы на кыргызский язык «Муравей и голубь» Льва Толстого (басни), «Платеро и я» Хуана Рамона Хименеса, «Блокадные новеллы» Олега Шестинского (рассказы и повести), «Майдан» Арпада Генца (новеллы, очерки, пьесы) и другие.

Мелис Абакиров с 1983 года являлся членом Союза писателей СССР, а с 1976 года членом Союза журналистов СССР.

Умер 29 января 2024 года.

Родился государственный деятель Акун Токтосартов

Родился 15 марта 1941 года в селе Кондук Кара-Кульджинского района Ошской области. Находясь в течение 40 лет на руководящих должностях, внес весомый вклад в улучшение материально-технической базы учреждений культуры, подготовку высококвалифицированных творческих кадров, пропаганду кыргызского искусства в зарубежных странах, укрепление межнациональных отношений.

В 1992-м стал инициатором создания Международной ассоциации содействия возрождению духовности «Руханият». Является членом союзов писателей, журналистов, театральных, музыкальных деятелей, почетным членом Союза архитекторов.

Умер в 2013 году.

Родился поэт Сатыбалды Кадыров

В 1942 году в селе Ничке Узгенского района родился поэт Сатыбалды Кадыров. С 1967-го работал учителем школы, затем литсотрудником в районной газете «Октябрь туусу», редактором Ошского областного комитета по телевидению и радиовещанию, преподавателем Ошского пединститута.

Печатался с 1970 года. Первый сборник сатирических стихотворений «Тикенек» («Колючка») издан в 1979-м.

Умер 13 июня 2011 года.

Умер композитор Джумамудун Шералиев

В 1994 году в возрасте 78 лет скончался один из основоположников кыргызской музыки, композитор, народный артист Джумамудун Шералиев.

Родился в 1915-м в селе Туюк-Богошу Ат-Башинского района Нарынской области в семье крестьянина-бедняка. Отец сделал для мальчика незамысловатый детский комуз, и он выучился играть на нем по слуху.

Свою первую песню «Суйгон шарга» («Любимой») сочинил в 13 лет. Автор более 600 песен. Многие из них давно воспринимаются как народные, среди которых «Во сне», «Девушке», «Любимой», «Белые березы», «Песня любви», «Ушундай бол» («Будь таким»). Написал музыку к спектаклям «Тоо кызы», «Курманбек», «Мин кыял», «Укей».

Джумамудуну Шералиеву принадлежат также хоровые произведения, инструментальные пьесы.

