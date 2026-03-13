18:20
Общество

Зулушев сдал мандат депутата ЖК. Его место может занять Болотбек Дыйканбаев

Депутат Жогорку Кенеша Курманкул Зулушев, избранный по многомандатному избирательному округу № 10, подал заявление о досрочном сложении депутатских полномочий. Об этом сообщили в Центральной комиссии по выборам и проведению референдумов.

По данным ЦИК, заявление поступило сегодня, а вопрос о досрочном прекращении полномочий планируется рассмотреть 13 марта на заседании комиссии в 19.00.

Курманкул Зулушев был избран депутатом Жогорку Кенеша, набрав 11 тысяч 598 голосов избирателей.

В случае удовлетворения заявления его мандат может перейти следующему кандидату по итогам выборов — Болотбеку Дыйканбаеву, который получил 3 тысячи 791 голос.

Окончательное решение по данному вопросу ЦИК примет по итогам сегодняшнего заседания.
