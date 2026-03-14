Гитару фронтмена Pink Floyd продали на аукционе за рекордные $14,55 миллиона

Электрогитара Black Strat бывшего фронтмена легендарной британской рок-группы Pink Floyd Дэвида Гилмора была продана на аукционе Christie’s за $14,55 миллиона. Об этом сообщает журнал Rolling Stone.

Фото из журнала Rolling Stone

«Black Strat стала самой дорогой гитарой, когда-либо проданной на аукционе, превзойдя продажу акустической гитары Martin D-18E 1959 года выпуска, на которой Курт Кобейн играл во время своего культового выступления Nirvana на MTV Unplugged, за $6 млн в 2020 году», — говорится в пресс-релизе.

Гитара, произведенная компанией Fender в 1969 году, изначально оценивалась в $2–4 миллиона. Дэвид Гилмор использовал ее при записи альбомов The Dark Side of the Moon, Wish You Were Here, Animals и The Wall.
