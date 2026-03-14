Касымалиев проверил строительство ключевых автодорог Иссык-Кульской области

Председатель кабинета министров Адылбек Касымалиев в ходе рабочей поездки в Иссык-Кульскую область проинспектировал строительство и проекты реконструкции ряда автомобильных дорог региона.

Глава кабмина ознакомился с ходом строительства автодороги Каракол — Энилчек. Согласно проекту реконструкции, ее протяженность составит 105 километров. Строительные работы начались в декабре 2025 года, завершить их планируется в декабре 2026 года.

Также Адылбеку Касымалиеву представили проект строительства автодороги Каракол — Токтогул — Жыргалан протяженностью 60,5 километра.

Кроме того, в ходе рабочей поездки главе кабмина презентовали проекты реконструкции автодороги Балыкчи — Барскоон — Каракол протяженностью 75 километров, а также Джети-Огуз — Койсары протяженностью 16,9 километра.

Отмечается, что финансирование строительства дорог осуществляется за счет средств республиканского бюджета и других источников.

Реализация проектов направлена на развитие транспортной инфраструктуры региона, повышение транспортной доступности и создание условий для социально-экономического развития Иссык-Кульской области.

По итогам осмотра Адылбек Касымалиев дал ряд поручений профильным государственным органам.