В Таласе строят новый корпус университета

В городе Таласе строится новое пятиэтажное здание учебного корпуса Таласского государственного университета. Проект реализуется по поручению президента Кыргызстана Садыра Жапарова.

Как сообщается, весной 2025 года коллектив университета обратился в полномочное представительство президента с просьбой провести капитальный ремонт существующего здания. После того как вопрос был доведен до главы государства, было принято решение вместо ремонта построить новое учебное здание, а также решен вопрос его финансирования.

В настоящее время на объекте уже заложен фундамент здания общей площадью 5 тысяч 600 квадратных метров, продолжается строительство второго этажа. Новый корпус будет оснащен современным учебным оборудованием и создаст более комфортные условия для студентов и преподавателей.

Ожидается, что проект станет важным вкладом в развитие образовательной инфраструктуры региона и повышение качества образования в Таласской области.

Отмечается, что торжественное открытие нового учебного корпуса планируется приурочить к 35-летию независимости Кыргызстана. В церемонии, как ожидается, примет участие президент страны.

Таласский государственный университет был создан в 1994 году на базе Таласского педагогического училища, которое действует с 1930-х годов. Таким образом, история образовательного учреждения насчитывает более 90 лет.