Общество

В Таласе строят новый корпус университета

В городе Таласе строится новое пятиэтажное здание учебного корпуса Таласского государственного университета. Проект реализуется по поручению президента Кыргызстана Садыра Жапарова.

Как сообщается, весной 2025 года коллектив университета обратился в полномочное представительство президента с просьбой провести капитальный ремонт существующего здания. После того как вопрос был доведен до главы государства, было принято решение вместо ремонта построить новое учебное здание, а также решен вопрос его финансирования.

В настоящее время на объекте уже заложен фундамент здания общей площадью 5 тысяч 600 квадратных метров, продолжается строительство второго этажа. Новый корпус будет оснащен современным учебным оборудованием и создаст более комфортные условия для студентов и преподавателей.

Ожидается, что проект станет важным вкладом в развитие образовательной инфраструктуры региона и повышение качества образования в Таласской области.

Отмечается, что торжественное открытие нового учебного корпуса планируется приурочить к 35-летию независимости Кыргызстана. В церемонии, как ожидается, примет участие президент страны.

Таласский государственный университет был создан в 1994 году на базе Таласского педагогического училища, которое действует с 1930-х годов. Таким образом, история образовательного учреждения насчитывает более 90 лет.
Материалы по теме
Музей «Манас Ордо» в Таласе расширят втрое. Комплекс готовят к Дню независимости
В Таласской области взыскана задолженность по алиментам на 738 тысяч сомов
Университеты Кыргызстана и Кореи подписали трехстороннее соглашение
В Таласе ломбард вернул гражданам незаконно изъятое недвижимое имущество
Таласу выделят более 1 миллиарда сомов на ремонт дорог и покупку электробусов
В Таласе компанию оштрафовали на 200 тысяч сомов за нарушения техрегламентов
В Таласе поймали мужчину, который 25 лет скрывался по делу об изнасиловании
Инновационные музеи, роботы, кино. В Таласе строят развлекательный центр
Подделка документов. В Айтматовском районе незаконно выдали 56 участков
В Таласской области построят завод по переработке фасоли на 1 миллиард сомов
Популярные новости
Орозо-2026. Календарь начала воздержания и&nbsp;разговения Орозо-2026. Календарь начала воздержания и разговения
С&nbsp;1&nbsp;апреля зарплату повысят всем учителям, а&nbsp;не&nbsp;выборочно&nbsp;&mdash; Минпросвещения С 1 апреля зарплату повысят всем учителям, а не выборочно — Минпросвещения
Отбывающая срок в&nbsp;колонии Ирина Карамушкина просит Садыра Жапарова помиловать&nbsp;ее Отбывающая срок в колонии Ирина Карамушкина просит Садыра Жапарова помиловать ее
За&nbsp;долги по&nbsp;штрафам за&nbsp;нарушение ПДД могут закрыть доступ к&nbsp;правам и&nbsp;сделкам За долги по штрафам за нарушение ПДД могут закрыть доступ к правам и сделкам
Бизнес
Почему инвесторам из&nbsp;КР стоит обратить внимание на&nbsp;внутренний рынок недвижимости Почему инвесторам из КР стоит обратить внимание на внутренний рынок недвижимости
&laquo;Жеңил&raquo;: автокредит под 4&nbsp;процента для работников гос- и&nbsp;бюджетного сектора «Жеңил»: автокредит под 4 процента для работников гос- и бюджетного сектора
Развитие 5G&nbsp;в&nbsp;Центральной Азии и&nbsp;новые возможности цифрового мира Развитие 5G в Центральной Азии и новые возможности цифрового мира
Мультивалютная карта от&nbsp;&laquo;Оптима Банка&raquo; снова в&nbsp;деле Мультивалютная карта от «Оптима Банка» снова в деле
15 марта, воскресенье
10:42
Стало известно настоящее имя таинственного художника Бэнкси Стало известно настоящее имя таинственного художника Бэ...
10:29
Атака на Иран. Трамп отклонил попытки посредников начать переговоры с Тегераном
10:04
Эскалация на Ближнем Востоке. Сегодня в Бишкек вернулись 142 кыргызстанца
10:00
В Бишкеке в начале недели осадки не ожидаются. Прогноз погоды на 16-18 марта
09:45
В Канте мужчина похитил бывшую жену и требовал у нее $40 тысяч: он задержан