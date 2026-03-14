Казахстан завершил эвакуацию более 10 тысяч граждан из Ближнего Востока

Министерство иностранных дел Казахстана объявило о завершении эвакуации граждан республики из Ближневосточного региона. На родину возвращены 10 тысяч 275 человек, сообщили в пресс-службе ведомства.

По данным МИД РК, для возвращения людей использовали как наземные, так и воздушные маршруты. Дипломатические представительства Казахстана координировали работу с компетентными органами иностранных государств и помогали гражданам безопасно покинуть регион.

Сотрудники внешнеполитического ведомства поддерживали постоянную связь с соотечественниками и оказывали им необходимое содействие во время перемещения.

В министерстве также выразили благодарность государственным органам и зарубежным партнерам за помощь в организации безопасного возвращения граждан Казахстана на родину.

Напомним, эвакуация проводилась на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке и ограничений на авиасообщение в ряде стран региона. Часть людей вывозили транзитом через соседние государства.