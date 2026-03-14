10:57
USD 87.45
EUR 100.09
RUB 1.10
Общество

В ООН представили прогресс Кыргызстана по гендерному равенству до 2030 года

Заместитель министра труда, социального обеспечения и миграции Кыргызстана Айнура Орозбаева представила национальный прогресс по выполнению согласованных выводов 65-й сессии Комиссии ООН по положению женщин и обозначила приоритеты гендерной политики страны до 2030 года.

По ее словам, за последние годы Кыргызстан обновил законодательство и усилил механизмы защиты прав женщин. В стране действуют законы о государственных гарантиях равных прав и возможностей для мужчин и женщин, а также об охране и защите от семейного насилия.

Кроме того, республика ратифицировала Конвенцию Международной организации труда № 190 о предотвращении насилия и домогательств в сфере труда и реализует Национальную стратегию по достижению гендерного равенства до 2030 года.

Орозбаева отметила, что реформы охватывают пять ключевых направлений: расширение экономических возможностей женщин, развитие образования и культурной политики, защиту от дискриминации, продвижение женщин в принятии решений и совершенствование государственной политики.

Отдельно она подчеркнула рост политического участия женщин. По итогам парламентских выборов 2025 года их доля в Жогорку Кенеше достигла 33 процентов – 30 из 90 депутатов, что стало самым высоким показателем в истории страны. На местном уровне представительство женщин в кенешах выросло примерно до 40 процентов.

В сфере борьбы с насилием были ужесточены нормы уголовного законодательства, увеличен срок временного охранного ордера до 30 дней и расширена сеть помощи пострадавшим. Финансирование кризисных центров выросло с 7 миллионов сомов в 2019 году до почти 28,6 миллиона сомов в 2025-м.

По словам замминистра, в ближайшие годы Кыргызстан сосредоточится на развитии женского предпринимательства, сокращении цифрового гендерного разрыва, поддержке сельских женщин и женщин-мигранток, а также на расширении участия женщин в экономике и управлении.
Ссылка: https://24.kg./obschestvo/366015/
просмотров: 754
Версия для печати
Популярные новости
Орозо-2026. Календарь начала воздержания и&nbsp;разговения Орозо-2026. Календарь начала воздержания и разговения
С&nbsp;1&nbsp;апреля зарплату повысят всем учителям, а&nbsp;не&nbsp;выборочно&nbsp;&mdash; Минпросвещения С 1 апреля зарплату повысят всем учителям, а не выборочно — Минпросвещения
Отбывающая срок в&nbsp;колонии Ирина Карамушкина просит Садыра Жапарова помиловать&nbsp;ее Отбывающая срок в колонии Ирина Карамушкина просит Садыра Жапарова помиловать ее
За&nbsp;долги по&nbsp;штрафам за&nbsp;нарушение ПДД могут закрыть доступ к&nbsp;правам и&nbsp;сделкам За долги по штрафам за нарушение ПДД могут закрыть доступ к правам и сделкам
Бизнес
Почему инвесторам из&nbsp;КР стоит обратить внимание на&nbsp;внутренний рынок недвижимости Почему инвесторам из КР стоит обратить внимание на внутренний рынок недвижимости
&laquo;Жеңил&raquo;: автокредит под 4&nbsp;процента для работников гос- и&nbsp;бюджетного сектора «Жеңил»: автокредит под 4 процента для работников гос- и бюджетного сектора
Развитие 5G&nbsp;в&nbsp;Центральной Азии и&nbsp;новые возможности цифрового мира Развитие 5G в Центральной Азии и новые возможности цифрового мира
Мультивалютная карта от&nbsp;&laquo;Оптима Банка&raquo; снова в&nbsp;деле Мультивалютная карта от «Оптима Банка» снова в деле
15 марта, воскресенье
10:42
Стало известно настоящее имя таинственного художника Бэнкси Стало известно настоящее имя таинственного художника Бэ...
10:29
Атака на Иран. Трамп отклонил попытки посредников начать переговоры с Тегераном
10:04
Эскалация на Ближнем Востоке. Сегодня в Бишкек вернулись 142 кыргызстанца
10:00
В Бишкеке в начале недели осадки не ожидаются. Прогноз погоды на 16-18 марта
09:45
В Канте мужчина похитил бывшую жену и требовал у нее $40 тысяч: он задержан