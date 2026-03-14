Общество
Сюжет: Атака на Иран

Иран заявил, что Украина может стать «законной целью» из-за поддержки Израиля

Глава комиссии по национальной безопасности и внешней политике парламента Ирана Ибрагим Азизи заявил, что поддержка Израиля со стороны Украины может сделать ее «законной целью» для Тегерана. Соответствующее заявление он опубликовал в социальной сети X.

Азизи (посередине) заявил, что Украина «фактически вступила в войну» с Ираном
По его словам, если Киев оказывает помощь Израилю, в том числе в сфере беспилотных технологий, то Украина фактически вступает в противостояние с Ираном. В таком случае, отметил Азизи, вся территория страны может рассматриваться как законная цель в рамках права на самооборону.

Иранский политик также сослался на статью 51 Устава ООН, которая предусматривает право государств на самооборону.

Напомним, ранее западные СМИ сообщали, что Украина делится с партнерами опытом противодействия иранским беспилотникам Shahed, которые Россия применяет в войне. Киев также сотрудничает с союзниками по разработке средств борьбы с такими дронами.
