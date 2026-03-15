Стало известно настоящее имя таинственного художника Бэнкси. Это выяснили журналисты Reuters. Под псевдонимом Бэнкси скрывается художник Дэвид Джонс, ранее известный как Робин Ганнингем, сообщает агентство.
В 2000 году Бэнкси арестовали в Нью-Йорке за порчу рекламного щита Marc Jacobs, об этом эпизоде рассказывал бывший менеджер Бэнкси Стив Лазаридес. Он не уточнял, когда и где именно это произошло, однако СМИ смогли выяснить обстоятельства благодаря опубликованной им фотографии разрисованного рекламного билборда на Хадсон-стрит.
В Reuters смогли найти полицейские документы, относящиеся к этому аресту, среди материалов — собственноручно подписанное художником признание вины и многократное упоминание его имени — Робин Ганнингем.
Еще в 2008 году газета Mail on Sunday писала, что Ганнингем — это Бэнкси. Тогда после разоблачения Ганнингем официально сменил документы и взял себе новое имя — Дэвид Джонс. Под этим именем в 2022 году он въехал на территорию Украины вместе с фронтменом Massive Attack Робертом Дель Ная (на протяжении многих лет выдвигалась версия, что именно Дель Ная является автором работ Бэнкси).