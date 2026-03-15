Эскалация на Ближнем Востоке. Сегодня в Бишкек вернулись 142 кыргызстанца

Сегодня в Бишкек вернулись 142 гражданина Кыргызстана. Они прилетели в международный аэропорт «Манас» из Саудовской Аравии, сообщает пресс-служба МИД.

Фото пресс-службы МИД

Отмечается, что в рамках проводимой Министерством иностранных дел по поручению президента работы, завершился очередной этап репатриационных мероприятий из стран Ближнего Востока.

Ведомство будет дополнительно информировать о предпринимаемых мерах по возвращению граждан из зоны риска.

МИД вновь рекомендует гражданам КР временно воздержаться от поездок в страны ближневосточного региона до полной стабилизации ситуации.