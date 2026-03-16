Орозо айт: в ДУМК рассказали о программе праздничных мероприятий

Духовное управление мусульман Кыргызстана анонсировало программу мероприятий по случаю завершения священного месяца Рамазан и празднования Орозо айта.

По данным муфтията, 20 марта программа предусматривает:

7.30-8.00 — чтение Корана;

8.00-8.25 — религиозные лекции;

8.25-8.30 — разъяснение порядка и правил совершения праздничных молитв;

8.30 — совершение праздничных молитв.

В связи со спецификой горных регионов допускаются незначительные отклонения от указанного времени (в зависимости от местных условий), уточнили в ДУМК.