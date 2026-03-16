Общество

Орозо айт: в ДУМК рассказали о программе праздничных мероприятий

Духовное управление мусульман Кыргызстана анонсировало программу мероприятий по случаю завершения священного месяца Рамазан и празднования Орозо айта.

По данным муфтията, 20 марта программа предусматривает:

  • 7.30-8.00 — чтение Корана;
  • 8.00-8.25 — религиозные лекции;
  • 8.25-8.30 — разъяснение порядка и правил совершения праздничных молитв;
  • 8.30 — совершение праздничных молитв.

В связи со спецификой горных регионов допускаются незначительные отклонения от указанного времени (в зависимости от местных условий), уточнили в ДУМК.

Орозо айт является одним из главных праздников мусульман и знаменует окончание поста в месяц Рамазан. В этот день верующие совершают праздничный намаз, посещают родных и близких и оказывают помощь нуждающимся.  
