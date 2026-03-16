Жанар Акаев хочет создавать промышленные зоны на пригородных территориях Оша.

По данным пресс-службы мэрии города, он вместе с руководителями соответствующих учреждений и предприятий посетил участки, пригодные для создания промышленных зон в будущем.

По словам Жанара Акаева, строительство новых промышленных зон на выделенных территориях внесет значительный вклад в экономический рост южной столицы, а также создаст благоприятные условия для предпринимателей и обеспечит местных жителей постоянными рабочими местами.

«Стоит отметить, что для развития города и увеличения количества промышленных предприятий в будущем планируется открытие на окраинах специальных зон в зависимости от вида производства. Планируется создание зоны сельскохозяйственного производства для села Озгур, зоны пищевой промышленности для Джапалака, зоны тяжелой промышленности для Алымбек-Даткаского муниципального района и зоны легкой промышленности для Жибек Жолуского муниципального района», — говорится в сообщении.

Соответствующим службам поручено разработать детальные планы создания будущих промышленных зон на выделенных территориях.