Оскорбляют, привязывают к кровати — доклад ЮНФПА об акушерском насилии в ЦА

Фото ЮНФПА. В Центральной Азии проблема акушерского насилия обсуждается реже, чем в европейских странах

Почти 70 процентов женщин в Восточной Европе и Центральной Азии сталкиваются с тем или иным видом ненадлежащего обращения во время родов. Такие данные приведены в новом докладе Фонда ООН в области народонаселения (ЮНФПА).

В отчете говорится о широко распространенной, но часто скрытой проблеме акушерского насилия, которое нарушает фундаментальные права и унижает женщин.

Исследование основано на онлайн-опросе более 2,6 тысячи рожениц в 16 странах и территориях региона.

Согласно докладу, почти половина опрошенных женщин (48,1 процента) сообщили, что подвергались медицинским вмешательствам без их информированного согласия. Среди них — эпизиотомия, кесарево сечение или введение окситоцина.

Около 24 процентов женщин рассказали о случаях словесных оскорблений, включая крики и унижения со стороны медицинского персонала.

Каждая десятая сообщила о физическом или сексуальном насилии во время родов или гинекологических осмотров. Так, 12 процентов опрошенных женщин отметили, что во время родов их ограничивали в движении, например, привязывали к кровати или применяли грубое физическое воздействие. В то же время 10,4 процента женщин сообщили, что столкнулись с различными формами сексуального насилия — от неуместных прикосновений до более тяжелых форм посягательств, включая унизительные манипуляции с гениталиями.

При этом многие женщины не предают огласке такие случаи. Более половины участниц опроса (53,7 процента) никогда не слышали термина «акушерское насилие». А лишь 2 процента из тех, кто столкнулся с ненадлежащим обращением, официально сообщили об этом. Зачастую люди не обращаются за помощью из-за недоверия к механизмам жалоб или страха последствий.

В Центральной Азии проблема акушерского насилия обсуждается реже, чем в европейских государствах.

Согласно исследованию, наибольшая доля женщин, которые не слышали или не знают о понятии «акушерское насилие», зафиксирована в Казахстане, Кыргызстане и Узбекистане — в этих странах о таком явлении не знают примерно две трети опрошенных.

Авторы доклада отмечают, что ситуация может частично объясняться культурными и социальными особенностями региона, где традиционные представления о роли женщины и родах могут делать обсуждение случаев ненадлежащего обращения менее распространенным.

Уровень нарушений также различается между государствами региона. Например, в Албании, Молдове, Сербии, Таджикистане и Косово женщины чаще сообщали о дискриминации, словесном и физическом насилии, а также о проблемах в системе здравоохранения.

«Полученные результаты — тревожный сигнал», — заявила региональный директор ЮНФПА по Восточной Европе и Центральной Азии Флоренс Бауэр.

По ее словам, каждая женщина имеет право на максимально возможный уровень медицинской помощи, который должен включать уважительное и достойное обращение.

«Акушерское насилие — это не только медицинская проблема. Это нарушение прав человека, которое оставляет женщин в состоянии беспомощности и стресса и может иметь долгосрочные последствия для их здоровья и благополучия», — подчеркнула Флоренс Бауэр.

ЮНФПА и партнеры призывают правительства и медицинское сообщество региона принять комплексные меры для искоренения акушерского насилия.

Среди предлагаемых шагов — принятие соответствующего законодательства, улучшение профессиональной подготовки медицинского персонала, информирование женщин об их правах, создание механизмов привлечения к ответственности и общественные информационные кампании.
