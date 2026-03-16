Общество

Финавтономия больниц. Минздрав КР сформирует наблюдательный совет

Минздрав объявил открытый набор кандидатов в состав наблюдательного совета организаций здравоохранения — приглашаются представители профессиональных медицинских и отраслевых ассоциаций, неправительственных организаций, пациентских сообществ, гражданского общества и органов местного самоуправления, а также эксперты в сферах здравоохранения, права, экономики и управления.

В ведомстве напомнили: согласно Указу президента № 331 от 28 ноября 2025 года, начинается апробационный режим управленческой и финансовой автономии в 14 организациях здравоохранения.

Важным элементом этого процесса является формирование наблюдательного совета (НС) — коллегиального общественного органа. В связи с этим объявляется открытый набор кандидатов в состав НС для каждой из 14 больниц.

Основные функции НС:

  • осуществление общественного контроля за прозрачностью и эффективностью использования бюджетных и внебюджетных средств;
  • содействие соблюдению прав пациентов и контролю за выполнением государственных гарантий в сфере оказания медицинской помощи;
  • участие в рассмотрении стратегических вопросов развития организации;
  • выработка рекомендаций по повышению качества, доступности и эффективности медицинских услуг;
  • укрепление взаимодействия организации с общественностью и профессиональным сообществом.

Срок подачи документов от претендентов — до 23 марта включительно.

Итоговый состав наблюдательного совета утвердит Минздрав.

Финансовая автономия, напомним, позволит государственным больницам оказывать платные услуги, не входящие в пакет госгарантий. Это приведет к подорожанию платных медуслуг.
