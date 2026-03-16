11:59
USD 87.45
EUR 100.09
RUB 1.10
Общество

В Бишкеке отремонтируют 298 трансформаторов и установят 38 новых ПЭС

В соответствии с поручением Минэнерго по повышению надежности энергетической отрасли и обеспечению населения качественной электрической энергией в этом году в Бишкеке отремонтируют 298 трансформаторов напряжением 6-10/0,4 киловольта, а также дополнительно установлено 38 новых. 

Данные работы будут проводить с марта по ноябрь 2026 года. Обновление оборудования финансируется ОАО «КУЭТ» и реализуется Бишкекским предприятием электрических сетей.

В рамках ремонтных работ проверят техническое состояние трансформаторов, заменят изношенные детали и выполнят необходимое техническое обслуживание. Установка новых трансформаторов позволит улучшить качество передачи электрической энергии, сбалансировать нагрузку и обеспечить стабильное электроснабжение потребителей.

Работы проведут в следующих районах электрических сетей:

• Восточный РЭС — ремонт 113 единиц, установка 25 новых;
• Западный РЭС — ремонт 100 единиц, установка 3 новых;
• Северный РЭС — ремонт 85 единиц, установка 10 новых.

Отметим, что на балансе Бишкекского предприятия электрических сетей находится 2 тысячи 248 трансформаторов. До конца года все они будут полностью охвачены техническим обслуживанием и ремонтными работами.
Ссылка: https://24.kg./obschestvo/366070/
просмотров: 301
Версия для печати
16 марта, понедельник
11:53
В ЖК раскритиковали работу Минводсельпрома по развитию органической продукции В ЖК раскритиковали работу Минводсельпрома по развитию...
11:42
Россия готова заместить объемы иранского продовольствия для Кыргызстана
11:31
В Бишкеке учреждениям культуры передадут 117 служебных автомобилей
11:26
В ущелье Чункурчак пройдет открытый чемпионат Бишкека по спортивному туризму
11:25
В Стамбуле пройдут Дни кыргызского кино