Глава Минводсельпрома КР ознакомился с деятельностью двух молочных заводов

Заместитель председателя кабинета министров — министр водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Эрлист Акунбеков ознакомился с деятельностью ОсОО «Белая Река» и «Умут и Ко» в Иссык-Атинском районе Чуйской области. Рабочий визит осуществлен в рамках поручения президента Садыра Жапарова по обследованию регионов и эпизоотической ситуации.

По информации специалистов, на заводе «Белая Река» нет очагов заболеваний животных, а производство полностью соответствует стандартам безопасности.

ОсОО «Белая Река» является одним из ведущих предприятий молочной промышленности. Оно основано 21 октября 1998 года на базе межрайонного сепараторного цеха Фрунзенского молочного завода. Занимается сбором, переработкой и экспортом молока.

Компания выпускает под брендом «Белая Река» высококачественные натуральные молочные продукты: сливочное масло, кисломолочную и продукцию из цельного молока, йогурты, сыры, айран и другие продукты (140 наименований).

На заводе трудятся более 100 сотрудников. Молочный цех перерабатывает до 60 тонн молока в сутки, в весенне-летний период объемы достигают 80 тонн.

Продукция компании сертифицирована по международному стандарту ISO 22000 и имеет сертификат «Халяль». Кроме того, ОсОО «Белая Река» включено в перечень 15 предприятий Кыргызстана, имеющих право поставок своей продукции на рынок России по версии Россельхознадзора.

Другое ОсОО «Умут и Ко» — одно из первых предприятий молочной промышленности Кыргызской Республики, специализирующееся на переработке сырого молока. Предприятие функционирует с 1997 года. Проектная мощность составляет до 100 тонн в сутки, фактически перерабатывается в среднем 40–50 тонн молока в сутки.

На предприятии используются современные технологические линии пастеризации и гомогенизации, что позволяет обеспечивать контроль безопасности и качества продукции на всех этапах производственного процесса в соответствии с международными стандартами.

В настоящее время на предприятии трудятся 430 сотрудников. Производственная лаборатория и специалисты осуществляют постоянный контроль качества молока и молочной продукции.

Основной целью предприятия является выпуск конкурентоспособной и безопасной молочной продукции, полностью соответствующей ожиданиям и требованиям потребителей.

В 2012-м на территории завода построено новое здание и установлено современное молочное оборудование. Также открыты новые цеха, модернизированы системы водо-, тепло- и энергоснабжения, а административные помещения обновлены.

Этот рабочий визит был направлен на обмен опытом в области внедрения инноваций в молочном производстве, обеспечения безопасности и контроля качества.