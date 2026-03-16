«Оскар». В Лос-Анджелесе прошла 98-я церемония вручения премий киноакадемии

В Лос-Анджелесе прошла 98-я церемония вручения премий киноакадемии. Лучшим фильмом стала «Битва за битвой» режиссера Пола Томаса Андерсона.

Пол Томас Андерсон также получил два «Оскара» — как лучший режиссер и как автор лучшего адаптированного сценария. Фильм также получил «Оскар» за лучший кастинг — это новая номинация.

Шон Пенн за работу в «Битве за битвой» стал лучшим актером второго плана.

«Оскар» за лучшую мужскую роль вручили Майклу Б.Джодану, сыгравшему в «Грешниках». Лучшей актрисой стала Джесси Бакли за работу в киноленте «Хамнет». В номинации «Лучшая женская роль второго плана» награду получила Эми Мэдиган за «Орудия».

Лучшим документальным фильмом стал «Господин Никто против Путина». Его создали американский режиссер Дэвид Боренштейн и видеограф из уральского Карабаша Павел Таланкин.

«Оскар» в категории «Лучший полнометражный фильм» получили «Кей-поп-охотницы на демонов». Композиция Golden из него стала «лучшей песней».