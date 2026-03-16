12:00
USD 87.45
EUR 100.09
RUB 1.10
Общество

В Орто-Токойское водохранилище выпущено 1,2 миллиона мальков рыбы сиг-лудога

13 марта 2026 года в Орто-Токойском водохранилище Нарынской области ОсОО «Орто-Токой ынтымагы» выпустило 1,2 миллиона мальков рыбы сиг-лудога со средним весом 0,45 грамма. Об этом сообщает Минводсельпром.

По его данным, зарыбление проведено в соответствии с утвержденным план прогнозом на 2025–2026 годы по искусственному воспроизводству рыбных запасов в государственных водоемах Департаментом рыбопромышленного комплекса при Министерстве водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Кыргызской Республики.

В мероприятии в составе комиссии приняли участие специалист Департамента рыбопромышленного комплекса и сотрудники экологической туристической милиции.

Мероприятие направлено на увеличение рыбных запасов в водохранилище, поддержание биологического равновесия и устойчивое развитие рыбного хозяйства.
Ссылка: https://24.kg./obschestvo/366086/
просмотров: 594
Версия для печати
Популярные новости
Орозо-2026. Календарь начала воздержания и разговения
Отбывающая срок в колонии Ирина Карамушкина просит Садыра Жапарова помиловать ее
За долги по штрафам за нарушение ПДД могут закрыть доступ к правам и сделкам
Учителя недовольны коэффициентами в зарплате. Главу кабмина просят разобраться
Бизнес
«Элдик Банк» завершил национальную инициативу по финансовой грамотности в вузах
В «Умай Групп» подвели итоги акции «Праздник к нам приходит!»
В центре Бишкека демонтируют конструкцию на пересечении Чуй/Абдрахманова
Почему инвесторам из КР стоит обратить внимание на внутренний рынок недвижимости
16 марта, понедельник
12:00
Экономика Кыргызстана выросла на 8,8 процента. Что ее активно толкает вверх Экономика Кыргызстана выросла на 8,8 процента. Что ее а...
11:53
В ЖК раскритиковали работу Минводсельпрома по развитию органической продукции
11:42
Россия готова заместить объемы иранского продовольствия для Кыргызстана
11:31
В Бишкеке учреждениям культуры передадут 117 служебных автомобилей
11:26
В ущелье Чункурчак пройдет открытый чемпионат Бишкека по спортивному туризму