В Орто-Токойское водохранилище выпущено 1,2 миллиона мальков рыбы сиг-лудога

13 марта 2026 года в Орто-Токойском водохранилище Нарынской области ОсОО «Орто-Токой ынтымагы» выпустило 1,2 миллиона мальков рыбы сиг-лудога со средним весом 0,45 грамма. Об этом сообщает Минводсельпром.

По его данным, зарыбление проведено в соответствии с утвержденным план прогнозом на 2025–2026 годы по искусственному воспроизводству рыбных запасов в государственных водоемах Департаментом рыбопромышленного комплекса при Министерстве водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Кыргызской Республики.

В мероприятии в составе комиссии приняли участие специалист Департамента рыбопромышленного комплекса и сотрудники экологической туристической милиции.

Мероприятие направлено на увеличение рыбных запасов в водохранилище, поддержание биологического равновесия и устойчивое развитие рыбного хозяйства.