В Манасе приостановлено строительство 14-этажного жилого комплекса

В городе Манас Джалал-Абадской области приостановлено строительство 14-этажного жилого комплекса из-за нарушений закона. Об этом сообщили в пресс- службе Минстроя.
По ее данным, в ходе внеплановой проверки выяснилось, что строительство велось без необходимых разрешительных документов и положительного заключения государственной экспертизы проектно-сметной документации. Работы по бетонированию фундаментной плиты проводились до завершения земельных работ.
Отмечается, что объект не был внесен в единый государственный реестр строящихся объектов. Нарушения правил охраны труда и техники безопасности создавали угрозу жизни и здоровью рабочих.
В результате ООО «Легион Констракшн» оштрафовано на 200 тысяч сомов, а работы приостановлены до полного устранения выявленных нарушений.