В Манасе приостановлено строительство 14-этажного жилого комплекса

В городе Манас Джалал-Абадской области приостановлено строительство 14-этажного жилого комплекса из-за нарушений закона. Об этом сообщили в пресс- службе Минстроя.

По ее данным, в ходе внеплановой проверки выяснилось, что строительство велось без необходимых разрешительных документов и положительного заключения государственной экспертизы проектно-сметной документации. Работы по бетонированию фундаментной плиты проводились до завершения земельных работ.

Отмечается, что объект не был внесен в единый государственный реестр строящихся объектов. Нарушения правил охраны труда и техники безопасности создавали угрозу жизни и здоровью рабочих.

10 февраля 2026 года уже было выдано предупреждение компании о необходимости устранить нарушения, однако требования не были выполнены.

В результате ООО «Легион Констракшн» оштрафовано на 200 тысяч сомов, а работы приостановлены до полного устранения выявленных нарушений.