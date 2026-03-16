В ущелье Чункурчак пройдет открытый чемпионат Бишкека по спортивному туризму

22 марта живописное ущелье Чункурчак станет эпицентром притяжения для любителей альпинизма, скалолазания и туризма. Здесь состоится открытый чемпионат Бишкека по спортивному туризму на горных дистанциях. Об этом сообщает президент федерации спортивного туризма КР Владимир Агафонов.

По его данным, организаторы подготовили для участников насыщенную и технически сложную программу.

Спортсменам предстоит преодолеть ряд зрелищных этапов: отвесные скальные участки, навесную переправу, задания по оказанию первой медицинской помощи и транспортировке пострадавшего. Победа будет зависеть не только от физической и технической подготовки, но и от слаженности работы участников в команде и грамотной тактики прохождения дистанции.

К участию приглашаются команды и спортсмены, занимающиеся горным туризмом и альпинизмом. Однако организаторы подчеркивают, что чемпионат станет отличным событием и для зрителей.

«Это уникальная возможность провести день на свежем воздухе, увидеть профессиональную работу альпинистов со снаряжением и поболеть за участников в настоящих горах. Берите с собой друзей, термос с горячим чаем и хорошее настроение», — отмечают организаторы.

Зрителей ждет не только спортивная интрига, но и возможность провести день на природе, насладиться весенними горами и стать свидетелями захватывающей борьбы на дистанции.