Экология, туризм и креатив. В Чолпон-Ате пройдет фестиваль Jaratman

27-29 марта в городе Чолпон-Ата пройдет социально-культурный фестиваль «Jaratman айыл фест». Об этом сообщили в Фонде поддержки развития туризма.

Инициатором выступил автор социального проекта «Jaratman айыл» Степан Жаратман. Фестиваль объединит на одной площадке блогеров, креаторов, представителей бизнеса и местных жителей.

Основная цель мероприятия — продвижение культуры бережного отношения к природе, благоустройство территорий, привлечение внимания к проблеме надписей на скалах, а также развитие устойчивого туризма в сельской местности с созданием дополнительных источников дохода для местного населения.

В программе запланированы экологические акции по очистке скал, культурные мероприятия и обсуждение инициатив по развитию региона.