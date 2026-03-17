Общество

Не всем нуждающимся могут сделать бесплатную пересадку почки — глава Минздрава

Сорока кыргызстанцам сделали пересадку почки на бюджетной основе начиная с 2024 года. Об этом сегодня на заседании комитета ЖК по труду, здравоохранению, делам женщин и социальным вопросам сообщил глава Минздрава Дамир Осмонов.

Он напомнил, что раньше пациенты были вынуждены ездить за рубеж для трансплантации органов. После государственной поддержки службы появилась возможность проводить операции бесплатно.

По данным Минздрава, в настоящее время в листе ожидания на трансплантацию почки находятся около 200 пациентов с пятой стадией хронической болезни почек.

Дамир Осмонов отметил, что не всем нуждающимся могут сделать операцию — у кого-то выявляют гепатит, у кого-то нет донора или не совместимы органы для пересадки.

По его словам, в настоящее время трансплантация органов проводится в Национальном центре охраны материнства и детства, Кыргызско-Турецкой больнице дружбы и клинике Ошского государственного университета.

Что касается программного гемодиализа, то в настоящее время в очереди нет ни одного человека. С 2021 года по инициативе президента он полностью финансируется за счет госбюджета.

Дамир Осмонов назвал основные причины хронических заболеваний почек: сахарный диабет, гломерулонефрит, повышенное артериальное давление и другие факторы.

Одна из депутатов предложила Минздраву усилить информационную работу — подготовить и распространять хорошие видеоролики по профилактике заболеваний почек и гепатитов.
