Общество

Кыргызстан готовится к Сингапурской конвенции. Создана Палата медиаторов

Министерство юстиции Кыргызстана совместно с Республиканским сообществом медиаторов при поддержке Европейского банка реконструкции и развития и Программы развития ООН провело учредительный съезд Палаты медиаторов, по итогам которого официально создана новая профессиональная организация.

По данным министерства, съезд прошел в соответствии с требованиями Закона «О медиации» и стал высшим органом, принявшим ключевые решения — утверждены учредительные документы и сформированы органы управления палаты. Подготовка к мероприятию велась организационным комитетом, созданным приказом Минюста в декабре 2025 года, а проекты документов заранее обсуждались с участниками.

Одним из самых значимых вопросов стала инициатива присоединения КР к Сингапурской конвенции о медиации. По мнению участников, это позволит признавать соглашения, достигнутые через медиацию в стране, на международном уровне.

Ожидается, что такой шаг усилит правовую систему Кыргызской Республики и повысит доверие иностранных инвесторов, обеспечив более прозрачный и эффективный механизм разрешения споров.

Справка 24.kg

Сингапурская конвенция о медиации (официально — Конвенция ООН о международных мировых соглашениях, достигнутых в результате медиации) — это международный договор, который позволяет исполнять соглашения, достигнутые в ходе медиации, напрямую через суды стран-участниц. Она принята в декабре 2018 года и открыта для подписания 7 августа 2019-го в Сингапуре. 
Материалы по теме
В России проработают возможность обязательной медиации при разводе
Медиация по-новому: в Кыргызстане принят новый закон об урегулировании споров
Кыргызстан присоединился к Конвенции ООН о международной медиации
«Монополия убивает независимость». Эксперт о рисках нового закона о медиации
Депутат предлагает ввести медиацию между потребителем и предпринимателем
Популярные новости
Орозо-2026. Календарь начала воздержания и&nbsp;разговения Орозо-2026. Календарь начала воздержания и разговения
Отбывающая срок в&nbsp;колонии Ирина Карамушкина просит Садыра Жапарова помиловать&nbsp;ее Отбывающая срок в колонии Ирина Карамушкина просит Садыра Жапарова помиловать ее
Программа &laquo;Схемы&raquo; ГНС выявила, как за&nbsp;пять лет разорили &laquo;Кыргызнефтегаз&raquo; Программа «Схемы» ГНС выявила, как за пять лет разорили «Кыргызнефтегаз»
Учителя недовольны коэффициентами в&nbsp;зарплате. Главу кабмина просят разобраться Учителя недовольны коэффициентами в зарплате. Главу кабмина просят разобраться
Бизнес
Для себя любимой: как женщинам начать копить без стресса Для себя любимой: как женщинам начать копить без стресса
Forbes KZ: Проект &laquo;Центральная Азия без сирот&raquo; объединил бизнесменов Кыргызстана Forbes KZ: Проект «Центральная Азия без сирот» объединил бизнесменов Кыргызстана
О! предоставляет бесплатный доступ к&nbsp;ChatGPT c&nbsp;2023 года для всех абонентов О! предоставляет бесплатный доступ к ChatGPT c 2023 года для всех абонентов
Доступны государственные льготные кредиты на&nbsp;экологичное отопление Доступны государственные льготные кредиты на экологичное отопление
17 марта, вторник
19:03
В Китае открыли Институт глобального развития: учить чиновников из разных стран В Китае открыли Институт глобального развития: учить чи...
18:41
Улицу Профсоюзную в Бишкеке освобождают от застроек под новую дорогу
18:26
МВД: По факту коррупции в ОАО «Кыргызнефтегаз» возбуждено уголовное дело
18:24
Бишкекчанин беспокоится, не обрушится ли балкон в доме на проспекте Манаса
18:03
На улице Фере в Бишкеке снесут забор, который перекрывал часть тротуара