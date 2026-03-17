Азимбек Бекназаров и активисты почтили память жертв Аксыйских событий

В Бишкеке 17 марта политики и активисты во главе с Азимбеком Бекназаровым возложили цветы к памятнику жертвам Аксыйских и Апрельских событий на площади Ала-Тоо. Участники также прочитали куран.

Напомним, 17 марта 2002 года в селе Боспиек Аксыйского района Джалал-Абадской области сотрудники правоохранительных органов открыли огонь по мирным демонстрантам. В результате погибли шесть человек.

Поводом для протестов стали споры вокруг кыргызско-китайского соглашения о границе и арест депутата Азимбека Бекназарова. Эти события стали одним из поворотных моментов в политической истории страны и впоследствии повлияли на события 2005 года.