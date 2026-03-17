19:15
USD 87.45
EUR 100.67
RUB 1.07
Общество

Азимбек Бекназаров и активисты почтили память жертв Аксыйских событий

В Бишкеке 17 марта политики и активисты во главе с Азимбеком Бекназаровым возложили цветы к памятнику жертвам Аксыйских и Апрельских событий на площади Ала-Тоо. Участники также прочитали куран.

Читайте по теме
Аксы, март 2002 года: расстрел протеста, который изменил политическую историю

Напомним, 17 марта 2002 года в селе Боспиек Аксыйского района Джалал-Абадской области сотрудники правоохранительных органов открыли огонь по мирным демонстрантам. В результате погибли шесть человек.

Поводом для протестов стали споры вокруг кыргызско-китайского соглашения о границе и арест депутата Азимбека Бекназарова. Эти события стали одним из поворотных моментов в политической истории страны и впоследствии повлияли на события 2005 года.
Ссылка: https://24.kg./obschestvo/366389/
просмотров: 858
Версия для печати
Материалы по теме
Годовщина Аксыйских событий. Пострадавшие обратились к президенту
Аксы, март 2002 года: расстрел протеста, который изменил политическую историю
Ровно 22 года аксыйским событиям. Садыр Жапаров обратился к кыргызстанцам
Садыр Жапаров возложил цветы к монументу памяти погибших за свободу народа
Годовщина Аксыйских событий. Президент выступил с обращением
Звание Героя Кыргызстана предлагают присвоить посмертно Шералы Назаркулову
Акылбек Жапаров посетил Боспиек и прочитал поминальную молитву по жертвам Аксы
Участников аксыйских событий предложили наградить
Каждый правитель должен помнить уроки аксыйских событий — Алмазбек Атамбаев
20-летие аксыйских событий. Садыр Жапаров почтил память погибших
Популярные новости
Орозо-2026. Календарь начала воздержания и&nbsp;разговения Орозо-2026. Календарь начала воздержания и разговения
Отбывающая срок в&nbsp;колонии Ирина Карамушкина просит Садыра Жапарова помиловать&nbsp;ее Отбывающая срок в колонии Ирина Карамушкина просит Садыра Жапарова помиловать ее
Программа &laquo;Схемы&raquo; ГНС выявила, как за&nbsp;пять лет разорили &laquo;Кыргызнефтегаз&raquo; Программа «Схемы» ГНС выявила, как за пять лет разорили «Кыргызнефтегаз»
Учителя недовольны коэффициентами в&nbsp;зарплате. Главу кабмина просят разобраться Учителя недовольны коэффициентами в зарплате. Главу кабмина просят разобраться
Бизнес
Для себя любимой: как женщинам начать копить без стресса Для себя любимой: как женщинам начать копить без стресса
Forbes KZ: Проект &laquo;Центральная Азия без сирот&raquo; объединил бизнесменов Кыргызстана Forbes KZ: Проект «Центральная Азия без сирот» объединил бизнесменов Кыргызстана
О! предоставляет бесплатный доступ к&nbsp;ChatGPT c&nbsp;2023 года для всех абонентов О! предоставляет бесплатный доступ к ChatGPT c 2023 года для всех абонентов
Доступны государственные льготные кредиты на&nbsp;экологичное отопление Доступны государственные льготные кредиты на экологичное отопление
17 марта, вторник
19:03
В Китае открыли Институт глобального развития: учить чиновников из разных стран В Китае открыли Институт глобального развития: учить чи...
18:41
Улицу Профсоюзную в Бишкеке освобождают от застроек под новую дорогу
18:26
МВД: По факту коррупции в ОАО «Кыргызнефтегаз» возбуждено уголовное дело
18:24
Бишкекчанин беспокоится, не обрушится ли балкон в доме на проспекте Манаса
18:03
На улице Фере в Бишкеке снесут забор, который перекрывал часть тротуара