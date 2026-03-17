Улицу Профсоюзную в Бишкеке освобождают от застроек под новую дорогу

В Бишкеке продолжается демонтаж объектов в рамках строительства продолжения улицы Профсоюзной. За последнюю неделю городские службы снесли более 150 различных объектов, мешающих реализации дорожного проекта.

По данным пресс-службы мэрии, демонтированы 58 капитальных заборов, 17 фундаментов, 41 забор облегченного типа, 22 туалета, 14 хозяйственных построек, а также 2 павильона и 1 контейнер.











Напомним, недавно остро стоял вопрос как прокладывать новую дорогу: через кладбище или в обход него. После бурных обсуждений и споров мэр столицы Айбек Джунушалиев встретился с жителями МТУ «Новопавловка». Главной темой обсуждения стала критическая ситуация вокруг местного кладбища и строительство дороги.

В итоге власти пришли к выводу, что дорогу целесообразнее провести в обход, но под снос попадают частные дома и другие объекты. Тогда градоначальник пообещал выплатить компенсацию тем, чьи участки, дома и наделы входят в зону нового проекта дороги.