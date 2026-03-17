Годовщина Аксыйских событий. Пострадавшие обратились к президенту

17 марта в селе Боспиек Аксынского района у мемориального комплекса «Шейит мазар» прошло мероприятие в память о жертвах Аксынских событий.

В нем приняли участие пострадавшие, полномочный представитель президента в Джалал-Абадской области Тилек Текебаев, представители местных властей и жители.

Как сообщает «Азаттык», во время мероприятия пострадавшие обратились к президенту через главу области. По словам одного из них, Максатбека Момуналиева, они просят обеспечить бесплатное лечение, а также ежегодно выделять средства на оздоровление в санаториях. Под обращением подписались 33 человека.

Напомним, 17–18 марта 2002 года в селе Боспиек сотрудники правоохранительных органов открыли огонь по безоружным участникам мирной акции. В результате погибли шесть человек. Поводом для протестов стали передача участка Узонгу-Кууш Китаю и арест депутата Жогорку Кенеша Азимбека Бекназарова, выступившего против этого решения.