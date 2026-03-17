19:16
USD 87.45
EUR 100.67
RUB 1.07
Общество

Годовщина Аксыйских событий. Пострадавшие обратились к президенту

17 марта в селе Боспиек Аксынского района у мемориального комплекса «Шейит мазар» прошло мероприятие в память о жертвах Аксынских событий.

В нем приняли участие пострадавшие, полномочный представитель президента в Джалал-Абадской области Тилек Текебаев, представители местных властей и жители.

Как сообщает «Азаттык», во время мероприятия пострадавшие обратились к президенту через главу области. По словам одного из них, Максатбека Момуналиева, они просят обеспечить бесплатное лечение, а также ежегодно выделять средства на оздоровление в санаториях. Под обращением подписались 33 человека.

Читайте по теме
Аксы, март 2002 года: расстрел протеста, который изменил политическую историю

Напомним, 17–18 марта 2002 года в селе Боспиек сотрудники правоохранительных органов открыли огонь по безоружным участникам мирной акции. В результате погибли шесть человек. Поводом для протестов стали передача участка Узонгу-Кууш Китаю и арест депутата Жогорку Кенеша Азимбека Бекназарова, выступившего против этого решения.
Ссылка: https://24.kg./obschestvo/366394/
просмотров: 762
Версия для печати
Материалы по теме
Азимбек Бекназаров и активисты почтили память жертв Аксыйских событий
Аксы, март 2002 года: расстрел протеста, который изменил политическую историю
В Манасе прошла встреча с пострадавшими от стройкомпании «Дастан Курулуш»
Пожар в многоэтажке Бишкека. Двое жителей выпрыгнули из окон и получили переломы
Конфликт двух парней перерос в массовую драку — пострадали восемь человек
Строительный кран опрокинулся при демонтаже антенны в Каинды. Есть пострадавшие
3 детей и 12 взрослых пострадали в страшном ДТП на объездной близ «Дордоя»
В Бишкеке в результате ДТП пострадали два человека
Число пострадавших в ДТП с участием самокатов и скутеров в Кыргызстане растет
Шесть человек пострадали в ДТП с фурой на объездной близ Канта
Популярные новости
Орозо-2026. Календарь начала воздержания и&nbsp;разговения Орозо-2026. Календарь начала воздержания и разговения
Отбывающая срок в&nbsp;колонии Ирина Карамушкина просит Садыра Жапарова помиловать&nbsp;ее Отбывающая срок в колонии Ирина Карамушкина просит Садыра Жапарова помиловать ее
Программа &laquo;Схемы&raquo; ГНС выявила, как за&nbsp;пять лет разорили &laquo;Кыргызнефтегаз&raquo; Программа «Схемы» ГНС выявила, как за пять лет разорили «Кыргызнефтегаз»
Учителя недовольны коэффициентами в&nbsp;зарплате. Главу кабмина просят разобраться Учителя недовольны коэффициентами в зарплате. Главу кабмина просят разобраться
Бизнес
Для себя любимой: как женщинам начать копить без стресса Для себя любимой: как женщинам начать копить без стресса
Forbes KZ: Проект &laquo;Центральная Азия без сирот&raquo; объединил бизнесменов Кыргызстана Forbes KZ: Проект «Центральная Азия без сирот» объединил бизнесменов Кыргызстана
О! предоставляет бесплатный доступ к&nbsp;ChatGPT c&nbsp;2023 года для всех абонентов О! предоставляет бесплатный доступ к ChatGPT c 2023 года для всех абонентов
Доступны государственные льготные кредиты на&nbsp;экологичное отопление Доступны государственные льготные кредиты на экологичное отопление
17 марта, вторник
19:03
В Китае открыли Институт глобального развития: учить чиновников из разных стран В Китае открыли Институт глобального развития: учить чи...
18:41
Улицу Профсоюзную в Бишкеке освобождают от застроек под новую дорогу
18:26
МВД: По факту коррупции в ОАО «Кыргызнефтегаз» возбуждено уголовное дело
18:24
Бишкекчанин беспокоится, не обрушится ли балкон в доме на проспекте Манаса
18:03
На улице Фере в Бишкеке снесут забор, который перекрывал часть тротуара