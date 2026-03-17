В Бишкеке с началом весны растет число травм из-за самокатов и скутеров

С наступлением теплой погоды в Бишкеке и Оше увеличивается число травм, связанных с электросамокатами и скутерами. Об этом в эфире «Биринчи радио» сообщил травматолог-ортопед высшей категории, врач центра семейной медицины № 6 Адахам Махмадиев.

По его словам, за последние пять лет количество таких обращений ежегодно растет. Основные причины — высокая скорость и игнорирование правил безопасности.

«Травмы получают взрослые, дети и пожилые люди. Часто самокатчики не используют шлемы, не защищают коленные и локтевые суставы. Бывает, что после наезда они даже не останавливаются, чтобы помочь пострадавшему. Многие пострадавшие недооценивают серьезность травм и не обращаются сразу за медицинской помощью. В результате ухудшение состояния может наступить уже через несколько часов, ночью или на следующий день», — сказал Адахам Махмадиев.

Он отметил, что чаще всего фиксируются:

переломы;

ушибы;

черепно-мозговые травмы.

У маленьких детей травмы могут быть особенно опасны, так как повреждаются зоны роста костей. У людей старше 50 лет повышен риск переломов из-за остеопороза — кости становятся более хрупкими, и даже незначительное падение может привести к серьезной травме.

«Травмы от самокатов — это не только медицинская, но и социально-экономическая проблема: лечение требует времени и средств, а пострадавшие могут временно или полностью потерять трудоспособность. Нужно усиливать контроль за соблюдением правил на дорогах», — добавил Адахам Махмадиев.

Он напомнил, что в Бишкеке для таких пострадавших работает круглосуточный городской травмпункт для взрослых, детский травмпункт на базе городской клинической детской больницы скорой медицинской помощи, а также Клиническая больница скорой медицинской помощи и отделение экстренной травматологии Нацгоспиталя.