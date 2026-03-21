От битвы за космос до возвращения Сорвиголовы: пять сериалов следующей недели

Последняя полная неделя марта (23 — 29 марта) подготовила для киноманов интересный список премьер: от классического нуарного детектива в Осло до продолжения масштабных фантастических саг о супергероях и освоении космоса. Зрителей ждет как абсолютно новый триллер, заставляющий содрогнуться от предчувствия беды, так и продолжения полюбившихся криминальных историй, где слаженная работа профессионалов становится единственным ключом к раскрытию запутанных преступлений.

«Детектив Холе», детектив, премьера (24 марта)

Бывалый детектив Харри Холе, известный своим непростым характером, переживает черную полосу: из-за интриг продажного коллеги он лишился работы, напарника и любимой. Но когда Осло потрясает серия жутких ритуальных убийств, полиции приходится вновь обратиться к нему. Харри предстоит не только выйти на след изощренного маньяка, но и найти способ восстановить справедливость и наказать врага.

«Сорвиголова: Рожденный заново», фантастика, второй сезон (27 марта)

Во втором сезоне Мэр Уилсон Фиск железной пятой давит Нью-Йорк, объявив охоту на главного врага города — дьявола из Адской кухни. Но под рогатой маской скрывается Мэтт Мердок, который отказывается сдаваться. Из тени он намерен дать отпор, чтобы разрушить коррумпированную империю Кингпина и вернуть своему дому надежду.

«Ради всего человечества», фантастика, пятый сезон (29 марта)

Американский сериал, созданный стриминговой платформой Apple TV+. В центре сюжета альтернативная история, в которой космическая гонка между СССР и США закончилась совсем иначе. Сериал начинается с того, что на Луну первыми высаживаются русские, а не американцы. Леонову удается водрузить флаг своей страны на поверхности спутника. NASA активно теряет бюджет, но американские астронавты упорно продолжают бросать все новые и новые вызовы русским космонавтам.

«У меня очень плохое предчувствие», триллер, премьера (26 марта)

Атмосферный сериал ужасов, действие которого разворачивается на свадьбе и рассказывает о женихе и невесте за неделю до их злополучного бракосочетания.

«Вскрытие покажет», криминал, пятый сезон (24 марта)

Это история о детективном агентстве, где сотрудники занимаются расследованием серьезных преступлений. В центре событий оказываются члены команды, которые не могут работать друг без друга. При этом профессиональный оперативник Олег Гончар и судмедэксперт Инга Вилкас, которая славится резким характером, далеко не сразу нашли общий язык. Однако впоследствии они стали сплоченным тандемом. Действуя слаженно и сообща, герои раскрывают немало запутанных дел.

Какие новые и продолжение старых сериалов вышли на этой неделе (16 — 22 марта), можно посмотреть здесь.
