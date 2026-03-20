Автор первой монографии по японскому языку на кыргызском стал профессором БГУ

Бишкекский государственный университет присвоил звание почетного профессора доценту Университета Хиросимы Юто Сайдзе. Решение принято в знак признания его вклада в развитие преподавания японского языка и укрепление академических связей между Кыргызстаном и Японией, сообщили в вузе.

Юто Сайдзе активно сотрудничает с вузами Кыргызстана с 2015 года, когда прибыл в страну в качестве волонтера JICA. Он проводит лекции, повышает квалификацию местных педагогов, организует форумы и программы академического обмена.

В новом статусе профессор продолжит готовить специалистов и углублять научно-образовательный диалог между странами.