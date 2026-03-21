18:06
USD 87.45
EUR 100.17
RUB 1.03
Общество

Между традицией и религией: почему Нооруз остается поводом для дискуссий

Фото администрации президента. Празднование Нооруза, архивные фото

Нооруз — один из самых значимых праздников у народов Центральной Азии. Он символизирует приход весны и начало нового года по солнечно-лунному календарю.

Для многих людей это время семейных встреч, традиционных обрядов и щедрых угощений, для других — повод для дискуссий о его месте в религиозной жизни.

В этом материале мы обратились к носителям традиций и представителям культуры, чтобы понять, как формировался праздник, почему он сохраняет свое значение и какие смыслы несет сегодня.

Жылажырат: истоки весеннего обновления

По словам журналиста и санжырачы Жаналы Нурманбетова, традиция встречи нового года у кыргызов уходит в глубокую древность и связана с весенним равноденствием — временем, когда день и ночь становятся равными.

Праздник назывался Жылажырат и приходился на 20–21 марта. Именно это время считалось настоящим началом нового года, когда природа пробуждается после зимы и начинается очередной жизненный цикл.

Слово «жылажырат» буквально означает «обновление года»: «жыл» — год, «жырат» — обновление, начало.

Позднее праздник получил название Нооруз, однако в народной памяти сохранилось и его древнее имя.

По воспоминаниям старшего поколения, отмечали праздник всегда общинами. Вечером, после того как скот загоняли в стойла, люди собирались вместе: разжигали костры, устанавливали большие котлы, готовили мясные и молочные блюда.

Люди пели, рассказывали истории, передавали жизненную мудрость и обучали детей традициям предков.

С наступлением рассвета звучали благословения — пожелания здоровья, достатка и благополучия как для людей, так и для скота.

Традиции «көчө-көжө» и символика изобилия

Манасовед и преподаватель Кыргызского государственного университета имени И. Арабаева Санира Жетиген отмечает, что в регионах, в частности в Таласе, существовали схожие традиции.

Одним из главных элементов праздника являлось приготовление семи видов блюд, символизирующих достаток и гармонию. Центральным угощением считалось көчө-көжө. Его готовили из мяса, масла, муки, пшеницы или кукурузы, иногда добавляли творог. Блюдо получалось густым, сытным и питательным.

Также на столе присутствовали хлеб, лепешки, толченая крупа, сметана, курут и сливочное масло.

Эта традиция напрямую связана с кочевым образом жизни. К весне запасы еды истощались, скот ослабевал после зимы, а новая трава не успевала вырасти. Поэтому праздник сопровождался особым обрядом-пожеланием: люди просили у Творца, чтобы земля дала траву, скот окреп и начал доиться, а в мире установились гармония и достаток.

Исследователь подчеркивает: массовое государственное празднование Нооруза, включая приготовление сумолока в Бишкеке, получило широкое распространение в период президентства Аскара Акаева. Однако сами традиции значительно древнее и имеют глубокие корни.

Культура и музыка: живое звучание традиций

Музыкант, отличник культуры КР Толгонай Осмонова подчеркивает: Нооруз остается важной частью культурной жизни и сегодня.

«Нооруз — это время, когда оживают наши традиции, музыка и культура. В этот день звучат национальные инструменты и народные песни, проходят концерты и выступления. Для нас, музыкантов, это один из самых значимых периодов в году. Через музыку мы передаем атмосферу весны, обновления и единства», — говорит она.

По ее словам, такие праздники играют важную роль в сохранении культурного наследия и передаче его молодому поколению.

Между традицией и религией

Редакция также планировала получить комментарий представителей Духовного управления мусульман Кыргызстана о том, как верующим следует относиться к празднованию Нооруза.

Ранее богослов и религиовед Кадыр Маликов отмечал, что этот праздник можно воспринимать как культурно-историческое явление, не имеющее религиозного подтекста.

Между тем религиозный проповедник Эрмек Тынай уулу считает, что празднование Нооруза не соответствует исламским нормам.

«Мы говорим о праздновании Нооруза как о нечистом, греховном действии, потому что в нем присутствуют элементы поклонения всему, кроме Аллаха. В традициях праздника есть отсылки к поклонению воде, камням и природе — это не дает жизни человеку. Эти элементы проявляются в поздравлениях и благословениях, которые звучат в этот день. Наш народ воспринимает праздники в основном как веселье, а в исламе праздник — это время прощения грехов, очищения сердца и изменений в жизни человека», — говорит Эрмек Тынай уулу.

Многие праздники, по его мнению, портят людей, влияя на сознание и внутреннее состояние. Поэтому в исламе их только два — Курман-айт и Орозо-айт.

Праздник, который объединяет

Несмотря на разные взгляды, Нооруз остается важной частью культурной традиции кыргызского народа. Его истоки связаны с природными циклами — весенним равноденствием, обновлением земли и началом нового жизненного периода.

На протяжении поколений этот день символизировал надежду, единство и преемственность. И сегодня Нооруз выполняет ту же роль — объединяет людей, напоминать о ценности культуры, истории и глубокой связи человека с природой.
Ссылка: https://24.kg./obschestvo/366750/
просмотров: 1719
Версия для печати
Материалы по теме
Глава кабмина поздравил с Ноорузом и рассказал о достижениях Кыргызстана
В Нарыне с участием президента и первой леди отпраздновали Нооруз. Как это было
Президент России поздравил Садыра Жапарова с Ноорузом
Празднование Нооруза в Оше началось с торжественного обряда открытия сумолока
Нооруз — праздник мира, единства и гостеприимства кыргызов
Садыр Жапаров: Нооруз стал по-настоящему любимым праздником соотечественников
Садыр Жапаров: Экономика Нарына за пять лет выросла более чем в два раза
Президент Садыр Жапаров отметит Нооруз в Нарынской области
Удачи и процветания! 24.kg поздравляет кыргызстанцев с Ноорузом
От сказаний до гейминга: в Бишкеке пройдет культурный вечер Epos
Популярные новости
Орозо-2026. Календарь начала воздержания и&nbsp;разговения Орозо-2026. Календарь начала воздержания и разговения
Сколько стоят яйца в&nbsp;Бишкеке: обзор цен на&nbsp;рынках и&nbsp;в&nbsp;магазинах Сколько стоят яйца в Бишкеке: обзор цен на рынках и в магазинах
Знаменитые лошадки у&nbsp;ЦУМа нашли во&nbsp;дворе частного дома в&nbsp;селе Восток Знаменитые лошадки у ЦУМа нашли во дворе частного дома в селе Восток
Повышение зарплаты. Медики опасаются, что останутся без доплат за&nbsp;категории Повышение зарплаты. Медики опасаются, что останутся без доплат за категории
Бизнес
Как подготовиться к&nbsp;Ноорузу и&nbsp;обновиться к&nbsp;весне без суеты и&nbsp;лишних трат Как подготовиться к Ноорузу и обновиться к весне без суеты и лишних трат
Экосистемы BAKAI и&nbsp;Binance объявляют о&nbsp;запуске интеграции платежных сервисов Экосистемы BAKAI и Binance объявляют о запуске интеграции платежных сервисов
Щедрые скидки к&nbsp;светлым праздникам: минус 21&nbsp;процент в&nbsp;O!Store Щедрые скидки к светлым праздникам: минус 21 процент в O!Store
KOICA улучшает систему учета и&nbsp;контроля продукции животноводства KOICA улучшает систему учета и контроля продукции животноводства
21 марта, суббота
17:50
Пермский край России получил партию свежей моркови из Кыргызстана Пермский край России получил партию свежей моркови из К...
17:28
Глава кабмина поздравил с Ноорузом и рассказал о достижениях Кыргызстана
17:15
В Нарыне с участием президента и первой леди отпраздновали Нооруз. Как это было
16:53
В городе Ош строят шестиэтажную мечеть на деньги анонимного мецената
16:15
Пять казанов бешбармака и 100-метровый чучук приготовили в Нарыне к Ноорузу