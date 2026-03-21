Между традицией и религией: почему Нооруз остается поводом для дискуссий

Нооруз — один из самых значимых праздников у народов Центральной Азии. Он символизирует приход весны и начало нового года по солнечно-лунному календарю.

Для многих людей это время семейных встреч, традиционных обрядов и щедрых угощений, для других — повод для дискуссий о его месте в религиозной жизни.

В этом материале мы обратились к носителям традиций и представителям культуры, чтобы понять, как формировался праздник, почему он сохраняет свое значение и какие смыслы несет сегодня.

Жылажырат: истоки весеннего обновления

По словам журналиста и санжырачы Жаналы Нурманбетова, традиция встречи нового года у кыргызов уходит в глубокую древность и связана с весенним равноденствием — временем, когда день и ночь становятся равными.

Праздник назывался Жылажырат и приходился на 20–21 марта. Именно это время считалось настоящим началом нового года, когда природа пробуждается после зимы и начинается очередной жизненный цикл.

Слово «жылажырат» буквально означает «обновление года»: «жыл» — год, «жырат» — обновление, начало.

Позднее праздник получил название Нооруз, однако в народной памяти сохранилось и его древнее имя.

По воспоминаниям старшего поколения, отмечали праздник всегда общинами. Вечером, после того как скот загоняли в стойла, люди собирались вместе: разжигали костры, устанавливали большие котлы, готовили мясные и молочные блюда.





С наступлением рассвета звучали благословения — пожелания здоровья, достатка и благополучия как для людей, так и для скота.

Традиции «көчө-көжө» и символика изобилия

Манасовед и преподаватель Кыргызского государственного университета имени И. Арабаева Санира Жетиген отмечает, что в регионах, в частности в Таласе, существовали схожие традиции.

Одним из главных элементов праздника являлось приготовление семи видов блюд, символизирующих достаток и гармонию. Центральным угощением считалось көчө-көжө. Его готовили из мяса, масла, муки, пшеницы или кукурузы, иногда добавляли творог. Блюдо получалось густым, сытным и питательным.

Также на столе присутствовали хлеб, лепешки, толченая крупа, сметана, курут и сливочное масло.

Фото администрации президента. Празднование Нооруза, архивные фото

Исследователь подчеркивает: массовое государственное празднование Нооруза, включая приготовление сумолока в Бишкеке, получило широкое распространение в период президентства Аскара Акаева. Однако сами традиции значительно древнее и имеют глубокие корни.

Культура и музыка: живое звучание традиций

Музыкант, отличник культуры КР Толгонай Осмонова подчеркивает: Нооруз остается важной частью культурной жизни и сегодня.

По ее словам, такие праздники играют важную роль в сохранении культурного наследия и передаче его молодому поколению.

Между традицией и религией

Редакция также планировала получить комментарий представителей Духовного управления мусульман Кыргызстана о том, как верующим следует относиться к празднованию Нооруза.

Ранее богослов и религиовед Кадыр Маликов отмечал, что этот праздник можно воспринимать как культурно-историческое явление, не имеющее религиозного подтекста.

Между тем религиозный проповедник Эрмек Тынай уулу считает, что празднование Нооруза не соответствует исламским нормам.

«Мы говорим о праздновании Нооруза как о нечистом, греховном действии, потому что в нем присутствуют элементы поклонения всему, кроме Аллаха. В традициях праздника есть отсылки к поклонению воде, камням и природе — это не дает жизни человеку. Эти элементы проявляются в поздравлениях и благословениях, которые звучат в этот день. Наш народ воспринимает праздники в основном как веселье, а в исламе праздник — это время прощения грехов, очищения сердца и изменений в жизни человека», — говорит Эрмек Тынай уулу.

Многие праздники, по его мнению, портят людей, влияя на сознание и внутреннее состояние. Поэтому в исламе их только два — Курман-айт и Орозо-айт.

Праздник, который объединяет

Несмотря на разные взгляды, Нооруз остается важной частью культурной традиции кыргызского народа. Его истоки связаны с природными циклами — весенним равноденствием, обновлением земли и началом нового жизненного периода.