Общество

Нооруз — праздник мира, единства и гостеприимства кыргызов

У кыргызов есть несколько важных традиционных праздников: Нооруз, Орозо айт, Курман айт, Чечкор (праздник урожая). Но именно Нооруз занимает среди них особое место. Это не просто дата в календаре, это ощущение нового начала.

Праздник уходит корнями в глубокую древность – к VII-VI векам до нашей эры. Он символизирует обновление природы, приход весны и старт нового жизненного этапа. В 2009 году Нооруз включен в Репрезентативный список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО, и это стало признанием его значения далеко за пределами одного региона. Инициаторами выступили страны Центральной Азии, а также Азербайджан, Иран, Индия, Пакистан и Турция.

История Нооруза тесно связана с историей самих кыргызов – одного из древнейших народов Центральной Азии. Согласно китайским источникам и исследованиям академика Василия Бартольда, наши предки начинали новый год именно в марте, в День весеннего равноденствия. Это момент, когда день и ночь равны, а в народном понимании, когда устанавливается баланс между светом и тьмой. Именно поэтому Нооруз изначально праздновался в День равноденствия как символ гармонии и обновления.

Нооруз – это не только идея, но и живые традиции, которые передаются из поколения в поколение. Накануне праздника люди наводят порядок в домах, стараются закрыть долги и, что особенно важно, помириться с близкими, с которыми были в ссоре. Обязателен и древний обряд «алас» –окуривание жилища дымом арчи (можжевельника), чтобы очистить пространство от всего плохого.

В ночь накануне Нооруза все емкости наполняют молоком, зерном и ключевой водой как символ достатка и благополучия. А 21 марта стараются встретить в хорошем настроении, в чистой, по возможности новой одежде, с искренними пожеланиями добра друг другу.

С наступлением Нооруза начинается и кулинарная часть праздника. Готовят традиционную кашу – Нооруз көжө из злаков. Но главным символом праздника остается сүмөлөк – блюдо из пророщенной пшеницы. Его варят долго, чаще всего всю ночь. И это не просто процесс, а настоящее коллективное действие с песнями, разговорами, смехом и ощущением общего праздника.

На дасторконе обязательно присутствуют семь ключевых элементов: вода, мясо, соль, масло, мука, крупы и молоко как символы жизни и достатка.

В советское время Нооруз не отмечался официально, но с обретением независимости он вернулся. И не просто как праздник, а как важная часть национальной идентичности. Сегодня 21 марта – официальный выходной день, который по всей стране сопровождается народными гуляниями, ярмарками, театрализованными представлениями, конными играми и выставками ремесел.

В наше время Нооруз – это больше, чем традиция. Это про единство народа, про уважение друг к другу, про умение прощать и начинать заново. Это праздник, который соединяет прошлое и будущее.

Байболот Абытов, доктор исторических наук, профессор, 
Институт востоковедения ОшГУ
