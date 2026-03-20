Общество

Превентивные меры. Казахстан ограничил ввоз и транзит кормов и животных из РФ

Казахстан превентивно ограничил ввоз и транзит кормов, животных и животноводческой продукции из России.

Решение принято на фоне массовых забоев крупного рогатого скота в Сибири из-за вспышки пастереллеза, уточняется в статье.

Фото иллюстративное

В связи со сложной эпизоотической обстановкой в отдельных регионах РФ, в целях обеспечения эпизоотического благополучия на территории Республики Казахстан и недопущения заноса особо опасных болезней животных комитет ветеринарного контроля и надзора Министерства сельского хозяйства поэтапно ввел временные ограничения на ввоз и транзит живых животных, продукции животноводства, кормов и кормовых добавок, не прошедших термическую обработку, сообщили в ведомстве.

Ветеринарно-контрольные посты на границе России и Казахстана работают в усиленном режиме — все грузы проходят строгий досмотр и в случае выявления нарушений возвращаются отправителю.

В Новосибирской области РФ с начала 2026 года в пяти районах введен карантин по бешенству животных и пастереллезу. По словам главы областного Минсельхоза Андрея Шинделова, последние случаи выявили в начале марта, после санитарных мероприятий новые очаги не фиксируются. СМИ сообщают, что у фермеров изымают домашний скот и уничтожают его.

Ранее главный специалист управления по контролю противоэпизоотических мероприятий Министерства водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Кыргызстана Дайыркул Саткынов заверял, что эпизоотическая ситуация в республике остается стабильной. А депутат Жогорку Кенеша Кубанычбек Самаков заявил о критической ситуации с распространением ящура в Нарынском и Ат-Башинском районах.
Ссылка: https://24.kg./obschestvo/366802/
Материалы по теме
О вспышке ящура в Нарыне и Ат-Баши заявил депутат Жогорку Кенеша
Без паники. Эпизоотическая ситуация в Кыргызстане остается стабильной
Депутат заявил о потенциальной угрозе продовольственной безопасности из-за ящура
Президент Казахстана анонсировал выборы в парламент
Референдум. Казахстанцы поддержали проект новой Конституции страны
В Казахстане сегодня проходит референдум по проекту новой Конституции
В Бишкеке состоятся гастроли Восточно-Казахстанского областного театра драмы
Опасения о ящуре. Что на данный момент известно?
Казахстанцев будут наказывать за репосты запрещенного контента
Депутат: КР и РК должны отказаться от визовых ограничений на границе
Популярные новости
Орозо-2026. Календарь начала воздержания и&nbsp;разговения Орозо-2026. Календарь начала воздержания и разговения
Сколько стоят яйца в&nbsp;Бишкеке: обзор цен на&nbsp;рынках и&nbsp;в&nbsp;магазинах Сколько стоят яйца в Бишкеке: обзор цен на рынках и в магазинах
Знаменитые лошадки у&nbsp;ЦУМа нашли во&nbsp;дворе частного дома в&nbsp;селе Восток Знаменитые лошадки у ЦУМа нашли во дворе частного дома в селе Восток
Повышение зарплаты. Медики опасаются, что останутся без доплат за&nbsp;категории Повышение зарплаты. Медики опасаются, что останутся без доплат за категории
Бизнес
Как подготовиться к&nbsp;Ноорузу и&nbsp;обновиться к&nbsp;весне без суеты и&nbsp;лишних трат Как подготовиться к Ноорузу и обновиться к весне без суеты и лишних трат
Экосистемы BAKAI и&nbsp;Binance объявляют о&nbsp;запуске интеграции платежных сервисов Экосистемы BAKAI и Binance объявляют о запуске интеграции платежных сервисов
Щедрые скидки к&nbsp;светлым праздникам: минус 21&nbsp;процент в&nbsp;O!Store Щедрые скидки к светлым праздникам: минус 21 процент в O!Store
KOICA улучшает систему учета и&nbsp;контроля продукции животноводства KOICA улучшает систему учета и контроля продукции животноводства
21 марта, суббота
00:15
Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты
00:01
Удачи и процветания! 24.kg поздравляет кыргызстанцев с Ноорузом
20 марта, пятница
23:49
Xiaomi отказывается от поддержки нескольких популярных смартфонов
21:01
Нефть может побить рекорд 2008 года на фоне конфликта с Ираном
21:00
Прогноз погоды в Кыргызстане на 21 марта: местами дожди
20:41
Кабмин запретил строить вокруг стадиона «Бишкек Арена» здания выше трех этажей
20:39
Легенда боевиков Чак Норрис умер в возрасте 86 лет