Общество

В Бишкеке стройкомпанию оштрафовали за нарушение техники безопасности

В Министерство строительства поступило видеообращение о том, что на объекте на улице Малдыбаева, 269 не соблюдаются правила технической безопасности. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По ее данным, установлено, что на объекте нарушены нормы охраны труда и безопасности в строительстве.

«В отношении ОсОО «Бест Хаус Гранд» составлен протокол и наложен штраф в 200 тысяч сомов. Министерство призывает субъекты строительной отрасли строго соблюдать Закон «О градостроительстве и архитектуре», а также требования безопасности. Граждане могут направлять фото- и видеоматериалы о нарушениях или недостатках на строительных объектах на телефон доверия департамента государственного архитектурно-строительного контроля: (WhatsApp) 0221328256», — говорится в сообщении.
Материалы по теме
Едва не сбил пешехода в Бишкеке. Водитель автомашины оштрафован
За долги по штрафам за нарушение ПДД могут закрыть доступ к правам и сделкам
В Нарыне на матче по футзалу болельщик хотел ослепить вратаря лазерной указкой
В Кыргызстане за 2025 год выявили 75 случаев незаконной охоты
Защита растений и животных. За год нарушителей оштрафовали на 18 миллионов сомов
Не оплативших проезд в автобусе бишкекчан будут штрафовать на 1 тысячу сомов
Водителя оштрафовали на 10 тысяч сомов за движение за каретой скорой помощи
Бишкекчане жалуются на черный дым на улице Жукеева-Пудовкина. Ответ мэрии
В Бишкеке стройкомпания работала без разрешительных документов. Ее оштрафовали
В Бишкеке оштрафовали стройкомпанию. Нарушила технику безопасности
Популярные новости
Орозо-2026. Календарь начала воздержания и&nbsp;разговения Орозо-2026. Календарь начала воздержания и разговения
Сколько стоят яйца в&nbsp;Бишкеке: обзор цен на&nbsp;рынках и&nbsp;в&nbsp;магазинах Сколько стоят яйца в Бишкеке: обзор цен на рынках и в магазинах
Знаменитые лошадки у&nbsp;ЦУМа нашли во&nbsp;дворе частного дома в&nbsp;селе Восток Знаменитые лошадки у ЦУМа нашли во дворе частного дома в селе Восток
Повышение зарплаты. Медики опасаются, что останутся без доплат за&nbsp;категории Повышение зарплаты. Медики опасаются, что останутся без доплат за категории
Бизнес
Как подготовиться к&nbsp;Ноорузу и&nbsp;обновиться к&nbsp;весне без суеты и&nbsp;лишних трат Как подготовиться к Ноорузу и обновиться к весне без суеты и лишних трат
Экосистемы BAKAI и&nbsp;Binance объявляют о&nbsp;запуске интеграции платежных сервисов Экосистемы BAKAI и Binance объявляют о запуске интеграции платежных сервисов
Щедрые скидки к&nbsp;светлым праздникам: минус 21&nbsp;процент в&nbsp;O!Store Щедрые скидки к светлым праздникам: минус 21 процент в O!Store
KOICA улучшает систему учета и&nbsp;контроля продукции животноводства KOICA улучшает систему учета и контроля продукции животноводства
21 марта, суббота
00:15
Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты
00:01
Удачи и процветания! 24.kg поздравляет кыргызстанцев с Ноорузом
20 марта, пятница
23:49
Xiaomi отказывается от поддержки нескольких популярных смартфонов
21:01
Нефть может побить рекорд 2008 года на фоне конфликта с Ираном
21:00
Прогноз погоды в Кыргызстане на 21 марта: местами дожди
20:41
Кабмин запретил строить вокруг стадиона «Бишкек Арена» здания выше трех этажей
20:39
Легенда боевиков Чак Норрис умер в возрасте 86 лет