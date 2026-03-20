В Бишкеке стройкомпанию оштрафовали за нарушение техники безопасности

В Министерство строительства поступило видеообращение о том, что на объекте на улице Малдыбаева, 269 не соблюдаются правила технической безопасности. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По ее данным, установлено, что на объекте нарушены нормы охраны труда и безопасности в строительстве.

«В отношении ОсОО «Бест Хаус Гранд» составлен протокол и наложен штраф в 200 тысяч сомов. Министерство призывает субъекты строительной отрасли строго соблюдать Закон «О градостроительстве и архитектуре», а также требования безопасности. Граждане могут направлять фото- и видеоматериалы о нарушениях или недостатках на строительных объектах на телефон доверия департамента государственного архитектурно-строительного контроля: (WhatsApp) 0221328256», — говорится в сообщении.