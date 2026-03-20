Общество

Камчыбек Ташиев посетил Айт-намаз и попросил у кыргызстанцев прощения

Бывший глава ГКНБ Камчыбек Ташиев поздравил кыргызстанцев с праздником Орозо айт. Видеообращение распространилось в социальных сетях.

В своем поздравлении Камчыбек Ташиев пожелал мира, благополучия и достатка каждой семье, а также призвал к единству и взаимопониманию. Он отметил важность прощения и очищения в священные дни.

«Если я вдруг совершил ошибку и обидел кого-то, прошу прощения. Каждого, кто во время священного месяца Орозо распространял различные слухи и поливал грязью, я простил ради Аллаха. Надеюсь, в следующий раз они не пойдут на это, не будут распространять информацию, не соответствующую действительности. Пусть Всевышний наделит их сердце верой! Всех с праздником!» — сказал бывший председатель спецслужб.

из интернета
Фото из интернета

Видео активно распространяется в соцсетях и вызывает обсуждение среди пользователей.
