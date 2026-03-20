На праздничный Айт-намаз в Бишкеке пришло около 100 тысяч человек

Около 3,5 тысячи сотрудников милиции обеспечили охрану общественного порядка на Айт-намазе в Бишкеке. Об этом сообщает столичное ГУВД.

По его данным, в мероприятии приняли участие порядка 100 тысяч граждан.

«Общественная безопасность обеспечивалась камерами видеонаблюдения проекта «Безопасный город». Сотрудники милиции несли службу в 12 крупных мечетях города, где также проходили праздничные молитвы. Благодаря слаженной и профессиональной работе правоохранителей мероприятие прошло спокойно, без происшествий и нарушений общественного порядка», — говорится в сообщении.