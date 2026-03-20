Общество

В Кыргызстане началась сельскохозяйственная перепись

В Кыргызстане сегодня началась сельскохозяйственная перепись. Она проводится один раз в десять лет и является масштабным общенациональным статистическим мероприятием.

Ранее Национальный статистический комитет отмечал, что акция направлена на получение полной, объективной и достоверной информации о состоянии и структуре сельского хозяйства страны.

Собранные данные станут ключевым инструментом для разработки эффективной аграрной политики, обеспечения продовольственной безопасности и устойчивого развития сельских территорий.

Перепись позволит получить точные сведения по таким показателям, как:

  • численность и структура сельскохозяйственных предприятий и хозяйств всех форм собственности;
  • виды и объемы сельскохозяйственного производства;
  • наличие земельных, трудовых и материальных ресурсов;
  • поголовье скота и домашней птицы;
  • особенности ведения фермерского хозяйства и уровень механизации.

Завершение акции планируется на апрель 2026 года. 
