Кыргызстан и Австрия намерены запустить регулярные авиарейсы. Вопрос обсуждался на встрече руководства Государственного агентства гражданской авиации КР и управления гражданской авиации Федерального министерства инноваций Австрийской Республики.

Отмечается, что проведен завершающий раунд переговоров по проекту соглашения между правительствами двух стран о воздушном сообщении.

Стороны обсудили ключевые положения документа, а также согласовали финальную редакцию.

Соглашение создаст благоприятные правовые условия для развития воздушного сообщения между КР и Австрией, включая регулярные авиарейсы, увеличение пассажирских и грузовых перевозок, укрепление деловых, туристических и культурных связей.

Напомним, 25 сентября 2025 года в Монреале подписан меморандум о сотрудничестве между Государственным агентством гражданской авиации КР и управлением гражданской авиации Федерального министерства инноваций, мобильности и инфраструктуры Австрии, направленный на развитие партнерства и обмен опытом в сфере авиационного регулирования.