На книжной ярмарке в Беларуси прошла презентация Кыргызстана

Презентация Кыргызстана прошла в Беларуси в рамках XXXIII Минской международной книжной выставки-ярмарки.

Лауреат международных конкурсов и магистр искусств Никита Фоминых исполнил песни «Кыргызстаным» и «Кара жорго» на кыргызском языке. Также прозвучало стихотворение «Кыргыз жери» в исполнении студентки одного из белорусских вузов Дарьи Балтабаевой.

Чрезвычайный и Полномочный Посол Кыргызской Республики в Беларуси Эрбол Султанбаев отметил, что география участников выставки-ярмарки с каждым годом расширяется.

«Это говорит о растущем интересе стран к мероприятию. В рамках этой замечательной площадки мы можем ближе познакомиться с культурным и литературным наследием зарубежных государств. Говоря об этих вещах в контексте Кыргызстана, первое, что приходит на ум, — наш героический эпос «Манас», который признан нематериальным культурным наследием ЮНЕСКО. С ним можно познакомиться на нашем стенде. Он отражает исторические события, связанные с борьбой кыргызского народа за свою независимость, такие важнейшие ценности, как единство, любовь к родине, честь и достоинство, мужество и героизм. Эпос «Манас» является одним из главных факторов нашей национальной идентичности», — сказал он.

«Мы исследуем кыргызско-белорусские литературные связи. Классики белорусской литературы Якуб Колас, Янки Купала, Максим Танк переведены на наш язык. На белорусский переведены наши знаменитые авторы. Переводят и произведения современных писателей, и поэтов, это помогает сохранять культурные связи между странами. События, которые происходят на территории стран СНГ, конечно же, отражаются в искусстве, культуре, а в произведениях осмысливаются в том числе события 1990-х годов после распада Советского Союза. Все это интересует наших читателей», — добавил литературовед Аскар Медетов.