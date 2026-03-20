Общество

От сказаний до гейминга: в Бишкеке пройдет культурный вечер Epos

В Бишкеке 21 марта состоится культурно-образовательное мероприятие Epos, где традиции кыргызского народа соединят с современными форматами — лекциями, интерактивом и даже видеоигрой. Встреча начнется в 17.00 на третьем этаже фудкорта Asia Mall и будет открыта для всех желающих.

Проект реализует команда ФМП «Курултай» — 11 студентов, которые решили говорить о культуре и истории Кыргызстана на языке нового поколения.

В рамках вечера выступят три спикера. Они расскажут о кыргызском языке, традициях, исторических фактах и эпическом наследии народа. Формат — не академический, а живой: после каждого выступления гостей ждут блиц-квизы, мини-викторины, обсуждения и розыгрыш призов. Организаторы делают ставку на вовлечение аудитории в игру.

Ключевым событием станет презентация проекта Epos — образовательной игры о КР. Разработчики предлагают изучать историю не по учебникам, а через интерактивное путешествие.

Игрок перемещается по карте страны, попадая в разные эпохи и события. Каждая локация — это отдельный сюжет, задания и факты о культуре, традициях и истории. 

Фото организаторов

На площадке будет работать демозона, где посетители смогут протестировать игру, пообщаться с разработчиками и оставить свои отзывы.

По словам команды, главная задача проекта — «переупаковать» национальное наследие в современный цифровой формат и сделать его понятным и интересным для молодежи.

Организаторы рассчитывают, что такой подход поможет по-новому взглянуть на культуру Кыргызстана — без скучных лекций, но с глубоким содержанием.
